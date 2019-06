Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 29 giugno in studio Giulia Ferrigno il premier e Giuseppe Conti le ministro dell’economia Tria sono stati impegnati interrati negoziati con gli esponenti della commissione Ue in occasione del G20 in Giappone per evitare la procedura di infrazione lezioni sono utilizza addetto Tria Perché l’azione del Governo il risultato di una politica di bilancio molto oculata e prudente Ritengo che corrisponde al rispetto delle regole quindi mi aspetto un giudizio positivo mentre invece l’ipotesi di un invio della procedura ottimismo anche da parte di Conte sulla procedura confidiamo che tutto andrà bene dice vai vietata Senza indugio e Donald Trump e Corea del sud domani programma il bilaterale con il presidente sudcoreano Moon e la visita la DMZ la zona di militarizzata che separa le due coree dove potrebbe incontrare anche il leader nordcoreano Kim jong-un non so se KimVediamo cosa succede ha detto Trump al G20 di Osaka spiegando che si sentirebbe a proprio agio nel caso dovessi attraversare il confine in Corea del Nord insieme con Kim argomento saldi estivi al via dipartono in Campania lunedì sarà la volta della Sicilia martedì della Basilicata è da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle restanti regioni secondo le Stime dell’ufficio studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di €230 circa €100 pro capite per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa