Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio redazione in studio Giuliano Ferrigno a cos’è polemica ma anche solidarietà per la comandante della Sea Watch 3 Carola rakete dopo la decisione di far attaccare la sua nave Lampedusa resistendo agli altri la Guardia di Finanza era aperto per Resistenza violenza contro nave da guerra da donna ai domiciliari a Lampedusa inizia una pena da 3 a 10 anni e finanziarie accusano poteva schiacciarci secondo Salvini si è rischiato il morto chiedo scusa ha detto Rachele finanziari dopo il resto in un video si sentono persone che importo a Lampedusa la insultano e le augurano di essere stuprata sono sostenitori di Salvini accusa faraone del PD dalla Energy sono orgogliosi del capitano è il Ministro dell’Interno francese annuncia siamo pronti ad accogliere 10 persone bisognose di protezione al pari di altri partner europei che hanno preso simili impegni ed è rientrato il parere della commissionetecnica di esperti in supporto al MIT quello che da una le tue sommaria possiamo iniziare a dire che si evince un grave inadempimento da parte del concessionario Autostrade per l’Italia Per quanto riguarda la manutenzione così il Ministro dei Trasporti Toninelli a margine della messa Viareggio per il decennale del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 di Autostrade per l’Italia replica di Maio il progetto del 2003 di demolizione con esplosivi del Ponte Morandi semplice studio di fattibilità per la sostituzione dello stesso con un ponte con capacità raddoppiata soluzioni poi discusse a partire dal 2008 in dibattito pubblico che normalmente una scossa da un muro per quasi 900 anni riemerso a Roma in un’intercapedine della chiesa di Sant’Alessio all’Aventino un grande affresco medievale Incredibile è stato di conservazione? assolutamente eccezionale lui se ne scusi va Alla storica dell’arte Claudia Viggiani autrice della scoperta anche per l’iconografia rarissima dei due personaggi che si riconoscono nella parte del dipinto al momento di libri con tutta probabilità Sant’Alessio il Cristo Pellegrinoè tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

