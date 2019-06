Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale abbonamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno prima di andare in Giappone ad Osaka incidenti le accuse le polemiche anche la solidarietà appena comandante della III Carol rakete dopo la decisione di far attaccare la sua nave la resistenza agli altri della Guardia di Finanza da donna domiciliari e rischia una pena da 3 a 10 anni finanziari a Cusano poteva schiacciarci secondo Matteo Salvini si è rischiato il morto Ti chiedo scusa ha detto la badante Rachele ai finanzieri dopo il suo arresto in un video si sentono le persone che importo a Lampedusa la insultano le augurano di essere stuprata sono sostenitori di Salvini accusa faraone del PD si dicono orgogliosi del capitano che il Ministro dell’Interno francese annuncia siamo pronti ad accogliere 10 persone bisognose di protezione al pari di altri partner europei che hanno preso degli impegni possiamo ci in Giapponeconta il ministro dell’economia Tria sono stati impegnati interrati negoziati con gli esponenti della commissione UE per evitare la procedura di infrazione verso l’Italia sono ottimista ha detto Tria perché il prendere Giuseppe Conte e le ministro dell’economia Tria sono stati impegnati interrati negoziati con gli esponenti della commissione Ue in occasione del G20 in Giappone per evitare la procedura di migrazione verso l’Italia sono ottimista ha detto Tria Perché l’azione del Governo il risultato di una politica di bilancio molto curata è prudente Ritengo che corrisponde al rispetto delle regole quindi mi aspetto un giudizio positivo smentita invece l’ipotesi di un rinvio della procedura ottimismo anche da parte di Ponte sulla procedura confidiamo che tutto andrà bene dice ma è vietata Senza indugio e Donald Trump in Corea del sud domani è in programma il bilaterale con il presidente sudcoreano comune la visita la DMZ la zona di militarizzata che separa le due coree dove potrebbe incontrare anche leader nordcoreano Kim jong-unnon so se chi ma ci sarà Vediamo cosa succede ha detto Trump al G20 di Osaka spiegando che si sentirebbe a proprio agio nel caso dovessi attraversare il confine in Corea del Nord insieme con TIM argomento saldi estivi al via Oggi partono in Campania lunedì sarà la volta della Sicilia martedì della Basilicata è da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle restanti regioni secondo le Stime dell’ufficio studi di Confcommercio dove stanno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di €230 circa €100 procapite per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro e tutto grazie per averci seguito le news tornano prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa