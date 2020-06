Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 29 giugno Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ricordare significa riflettere seriamente su gli errori da evitare di ripetere Così ieri sera Mattarella davanti al cimitero monumentale di Bergamo come non hanno le vittime del coronavirus resta intanto stabile di contagi in Italia altri 174 in un giorno l’Italia Invece quello dei decessi altri 22 oltre la metà dei numeri riguarda la Lombardia nel Cremonese oggi Pianengo intitola verso Piazza Eroi del coronavirus il focolaio di Mondragone nel casertano oggi la visita di Salvini e sono oltre 500 mila i morti per coronavirus nel mondo con oltre 10 milioni di contagi totali negli altri 288 i decessi in un giorno in Brasile 552 in Russia oggi al via i test vaccinali sulle persone sono 101 Intanto le personalità mondiali che hanno sottoscritto il documentoproposto dal Premio Nobel per la pace yunost affinché il vaccino sia un bene universale nel pieno dell’ondata antirazzista in bufera negli Stati Uniti su un video postato da Trump su Twitter e in cui i suoi sostenitori nei suprematismo bianco gente fantastica commenta lui poi il presidente decide di cancellare tutto Trump sceglie di stare dalla parte dei razzisti secondo Maiden i Rolling Stones diffidano il presidente usare i suoi eventi vince l’astensione in Francia al 70% nei ballottaggi per il PIN Taci hidalgo riconquista Parigi Verdi vincono Lione Marsiglia bordeaux e altre città stupito il partito di Macron a cono Philippe che trionfa solitario Il presidente francese oggi sarà in Germania della Merkel in vantaggio in Polonia il nuovo rinvio per il lancio di Vega ancora per 20 in alta quota in la quarta volta che le condizioni meteo costringono a rinviare il volo dell’angelo A Tore dell’agenzia spaziale Europea ha costruito in Italia è destinato per la prima volta portare in orbita 53satelliti grazie al sistema Small spacecraft Mission Service Ford chiusura nella ventottesima giornata della Serie A di calcio la Roma perde 2-0 in casa del Milan i giallorossi dicono addio Champions mentre i rossoneri rimangono agganciati al treno Europa League L’Inter vince 2-1 a Parma l’Atalanta 32 in casa dell’Udinese napoli-spal finisce 3-1 sampdoria-bologna 1 2 Sassuolo Verona 3 a 3 la serie B con la Benevento pronta a festeggiare la promozione per la Formula 1 il mondiale Partirà il 5 luglio in Austria ed è tutto per questa edizione Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

