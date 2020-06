Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale lunedì 29 giugno Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio Mattarella ricorda le vittime Bergamo cuore di Italia ferita è che ha pianto il paese si inchina il capo dello Stato riflettere seriamente su ciò che non ha funzionato sulle carenze di sistema sugli errori da evitare per il rammentare il valore di quanto di positivo si è manifestato la situazione aggiornata in Italia nel mondo per coronavirus i dati diffusi dal Ministero della Salute il totale degli atteggiamenti positivi 16681 numero dei ricoverati in terapia intensiva resta sotto le 100 unità sono 98 ore in più rispetto alle precedenti 24 ore le persone invece con sintomi lievi in assenza di sintomi sono 1170 un centinaio in meno e continuiamo a parlare di coronavirus nel mondo le vittime superano i 5il governatore dello Stato australiano di Victoria Daniel Andrews non esclude nuovo lockdown per frenare la diffusione di covid 19 dopo lo scoppio di diversi focolai a Melbourne in Iran presidente rohani ha annunciato che le mascherine saranno obbligatorie determinate zone del paese a partire dalla prossima settimana a Pello dei 101 Lidl premi Nobel artisti per il vaccino gratuito la pandemia espone chiaramente punti di forza e di debolezza del Sistema Sanitario diversi paesi nonché gli ostacoli e disuguaglianze di accesso all’assistenza sanitaria l’efficacia della prossima campagna di vaccinazione Dipenderà dalla sua universalità legge nella lettera in chiusura diamo uno sguardo la borsa quella di Tokyo aperto oggi il ribasso con investitori che cercano di blindare i profitti mentre aumentano le favole per la ripresa delle infezioni di coronavirus l’indice Nikkei aperto nei primi scambi 243,69 punti a quota 22268 e 39 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa