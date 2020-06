Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ricordare significa riflettere seriamente su gli errori da evitare di ripetere Così ieri sera Mattarella davanti al cimitero monumentale di Bergamo comemorando le vittime del coronavirus resta intanto stabile di contagi in Italia altri 174 in un giorno risale Invece quello dei decessi altri 22 oltre la metà dei numeri riguarda la Lombardia nel Cremonese oggi Pianengo intitola la sua Piazza Vittime del coronavirus focolaio di Mondragone nel casertano oggi la visita di Salvini sono oltre 500 mila i morti per coronavirus nel mondo con oltre 10 milioni di contagi totali negli Stati Uniti altri 280 decessi in un giorno in Brasile 552 altri 7 casi a Pechino in Russia oggi a via i test vaccinali sulle persone sono €100 Intanto le personalità mondiali che hanno sottoscritto il documento proposto daNobel per la pace io uno affinché il vaccino sia un bene universale è nel pieno dell’ondata antirazzista e bufera negli Stati Uniti su un video postato da Trump su Twitter in cui i suoi sostenitori inneggiano al fascismo bianco gente fantastica commenta lui poi presidente decide di cancellare tutto Trump sceglie di stare dalla parte dei razzisti secondo Maiden i Rolling Stones diffidano il presidente usare i loro Pezzi nei suoi e vince l’astensione in Francia 60% nei ballottaggi per i sindaci hidalgo riconquista Parigi Verdi vincono a Lione Marsiglia bordeaux e altre città sconfitto il di Macron in vantaggio in Polonia un gruppo di uomini armati ha attaccato questa mattina la borsa di caraci ai quattro di loro sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con la polizia locale l’ho detto in media un portavoce delle forze dell’ordine ghoulam Aggiungendo che ora la situazione è sotto controllo uomini della Guardia di Finanza e funzionari delle Dogane hanno sequestrato nel porto di Genova Pra un carico diguanti in lattice provenienti dalla Malesia e destinati a un’azienda di fabbricazione di gomma della provincia di Lecco provvisto della documentazione tecnica che avrebbe dovuto accompagnarlo attestante i requisiti necessari per la commercializzazione le circa 8 tonnellate di merci sono state sequestrate e i responsabili sono stati denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci nuovo rinvio per il di Vega ancora per 20 in alta quota è la quarta volta che le condizioni meteo costringono a rinviare il volo dell’ancia Torre dell’agenzia spaziale Europea costruiti in Italia destinato per la prima volta portare in orbita 5 Rimini satellite grazie al sistema Small Faces of Vision Service e lo sforzo in chiusura nella ventottesima giornata della Serie A di calcio la Roma perde 2-0 in casa del Milan e giallorossi dicono addio alla Champions mentre i rossoneri rimangono agganciati al treno Europa League L’Inter vince 2-1 a Parma l’Atalanta 3-2 in casa del Udinese Napoli 3-1 sampdoria-bologna 1 2 Sassuolo Verona 3 a 3 oggi la serie B colpronta a festeggiare la promozione per la Formula 1 in mondiale Partirà il 5 luglio in Austria E questa era l’ultima notizia buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa