Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Bergamo ricorda le vittime Bergamo fuori d’Italia ferita è che ha pianto il paese del team China il capo dello Stato riflettere seriamente su ciò che non ha funzionato sulle carenze di sistema su errori da evitare di ripetere rammentare il valore di quanto di positivo si è manifestato voltiamo ancora pagina almeno 10 persone inclusi 4 assalitori hanno perso la vita questa mattina durante l’attacco la borsa di caraci da parte di un gruppo di uomini armati secondo la polizia le altre Vittime sono quattro guardie addette alla sicurezza un poliziotto incivile Il gruppo ha fatto irruzione nell’edificio che ospita la borsa pakistana nella capitale finanziaria del paese aperto il fuoco è lanciato almeno una granata nella sala principale Dove si svolgono le contrattazioni La polizia ha recuperato sul posto armi automatiche moderne ed esplosivi e così hanno reso noto le autorità in uncomunicato degli Stati Uniti altri 288 morti in un giorno in Messico 4050 casi in 24 ore dopo che ieri per la fame nel mondo sono state aggiunte due soldi e simboliche oltre mezzo milione di morti 10000 milioni di casi in Cina è stato deciso nuovo lockdown per 400000 persone residenti nella contea di axin vicino a Pechino appello dei 101 premi Nobel e artisti per il vaccino gratuito la pandemia espone chiaramente i punti di forza e di debolezza del Sistema Sanitario in diversi paesi nonché gli ostacoli e le disuguaglianze di accesso all’assistenza sanitaria della prossima campagna di vaccinazione Dipenderà dalla sua universalità si legge nella lettera e in chiusura andiamo a dare uno sguardo alla borsa quella di Tokyo aperta oggi ribasso con investitori che cercano di blindare i profitti sono le paure per la ripresa delle infezioni di coronavirus l’indice Nikkei ha perso i primi scambi 243,69 punti a quota 22278,39 ed è tuttobuon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa