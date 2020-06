Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio bonus baby sitter può andare anche nonni perché non conviventi secondo quanto stabilito dalla circolare INPS la somma stanziata dal decreto rilancio può essere destinata anche i nonni e gli zii se questi non vivono nella casa del minore la cifra pari a €1200 può essere investita anche per pagare i centri estivi per la prima infanzia e torniamo a parlare del coronavirus ultime news Coldiretti 10 milioni di turisti meno giugno ieri a Bergamo la commemorazione delle vittime di covid 19 Mattarella a riflettere sugli errori per non ripeterli oggi nel Cremonese Pianengo intitola la sua vittima ed eroi del coronavirus nel mondo dicevamo oltre 10 milioni di casi 500000 morti ricordare significa riflettere seriamente su gli errori da evitare di ripetere Così ieri sera ma sareiquanti al Cimitero Monumentale di Bergamo durante la commemorazione delle vittime del coronavirus resta intanto stabile il dato dei contagi in Italia altri 174 in un giorno risale Invece quello dei decessi altri 22 oltre la metà dei numeri riguarda la Lombardia nel mondo sono oltre 500 mila i morti per coronavirus con oltre 10 milioni di contagi totali Salvini oggi in visita a Mondragone del case zona di un focolaio di tensioni tra residenti italiani hamburger in Russia oggi al via i test vaccinali sulle persone che torniamo a parlare di scuola Azzolina ritorno in sicurezza ingressi per farci dei nuovi banchi la ministra dell’Istruzione torna sul piano per il prossimo anno scolastico assicureremo il distanziamento recuperando spazi negli istituti individuando nuovi locali fuori dalle scuole garantendo più docenti personale e sulle mascherine sopra i 6 anni di c’eri valuteremo a metà agosto e torniamo a parlare della notizia dei gemelli il CDA marmion previstale autopsie sequestrato il PC del padre l’esame autoptico che verrà eseguito anche sul corpo dell’uomo suicidato si dopo aver ucciso i figli servirà a stabilire l’orario del decesso e sti ragazzini siano stati sedati o meno la madre mi fidavo del loro papà E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa