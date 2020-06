Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio dal primo settembre le scuole riapriranno mentre dalle 14 gli studenti Torneranno in classe per mantenere il distanziamento si introdurranno i banchi singoli di nuova generazione ne parla il ministro dell’istruzione Azzolina che spiega come in questo modo si guadagneranno m garantendo innovazione della didattica credo che saranno la priorità per molti istituti prosegue sull’acquisto ci darà una mano il commissario per l’emergenza investire nella ricerca rivoluzionare digitalizzare il settore sanitario dare più centralità medicina territoriale a quella di base sono solo alcune delle 10 ragioni per dire sì al mese Secondo Nicola Zingaretti del PD dalle pagine del Corriere della Sera lancia un appello al Movimento 5 Stelle affinché cambino atteggiamento sui fondi europei chi sta governando L’Italia ha l’obbligo di non tergiversare sul tavolo risorse per la sanitàmai viste i bonus baby sitter da Massimo €1200 introdotto dal decreto rilancio potrà essere indirizzato anche i propri familiari perché non conviventi lo ha chiarito l’INPS nella circolare 73/2020 libera quindi all’impiego dei voucher per i nonni mentre non è prevista nessuna retribuzione per i soggetti titolari della responsabilità genitoriale anche se non conviventi avevo sentito i bambini per la buonanotte erano contenti ha raccontato tra le lacrime agli investigatori Daniela Fumagalli moglie di Mario presti L’uomo che uccise i due figli gemelli di 12 anni Elena e Diego nella loro casa di villeggiatura in Valsassina secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe gettato in qualche dirupo tra i monti prima di suicidarsi telefoni due ragazzini oltre al suo per non lasciare la moglie la possibilità di guardare le foto più recenti e avere conforto dei ricordi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

