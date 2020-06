Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio del pipe rimessi in un intervento sul Corriere della Sera ha Zingaretti elenca dieci ragioni per chiedere l’utilizzo del fondo per l’Italia 37 miliardi e mezzo subito per la sanità non credo possiamo permetterci ancora di tergiversare La Danza Immobile delle parole slogan provizi lasciamo delle destre noi dedichiamoci a dare risposte alle persone ricostruire l’Italia Uniti per il MoVimento 5 Stelle repliche viceministro allo sviluppo buffagni il PdL prima a prendere i soldi che loro ministri hanno in portafoglio e che loro presidenti di regione hanno per la sanità e non stanno spendendo oltre i 16 miliardi che ci sono già per gli investimenti paese ha bisogno di spendere i soldi di non dare campagna su uno strumento che è diventato una bandierina quando sono arrivata al Ministero ho chiesto di poter vedere i conti i soldi non spesi mi è stato detto che ero il primo ministro a fare questa domanda800 milioni di euro del programma operativo nazionale del Ministero dell’Istruzione non stesi e ora li stiamo prendendo quindi quel miliardo che ti cercava in realtà c’era già ma nessuno l’aveva visto quindi per settembre abbiamo due miliardi e mezzo perché ho miliardi e mezzo l’avevamo messo nel decreto rilancio e ora abbiamo miliardo in più così la ministra per l’istruzione Azzolina a Radio 24 e con 87 5% dei tifosi nato il presidente uscente della Polonia Henry Duda ottenuto il 45 24% di voti alle elezioni presidenziali di ieri e il suo principale avversario il sindaco di Varsavia rapal traslochi e al 28/92 ti va dunque al ballottaggio il 12 luglio Come previsto dei sondaggi ha votato 53/3 dell’elettorato almeno 4 persone disperse nel Mar Egeo dopo il naufragio al largo della Turchia di un gommone carico di migranti direttore isole greche altre 35 persone che si trovavano a bordo sono state tratte in salvo dalla guardia costiera turca largo di aialik di fronte a lesbo D’altra parte La Mar Ionio corso 40persone tra cui donne e minori a circa 40 miglia a nord di zuara erano a bordo di un’imbarcazione piena d’acqua e sovraccarica il rischio di affondare in forma Mediterranea Saving humans su Twitter un uomo trovato morto una donna ferita è trasferita con l’elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Siena questa la situazione in una casa di Grosseto dove stanno intervenendo i carabinieri al momento l’ipotesi al vaglio un tentato omicidio suicidio sul posto immagini strato di turno della procura di Grosseto Giovanni De Marco i fatti si sarebbero svolti La notte scorsa in un’abitazione alla periferia di Grosseto in via Aurelia nella zona artigianale Oggi abbiamo bisogno di profezia ma di profezia vera non di parolai che promettono l’impossibile ma di testimonianze che il Vangelo è possibile non servono manifestazioni miracolose ma vite che manifestano un po’ dell’amore di Dio non potenza ma coerente non parole ma preghiera non proclami ma servizio l’ho detto Papa Francesco nell’omelia della messa per la solennità dei Santi Pietro e Paolo i primi cristianinon parlavano di Pietro ma pregavano per lui non parlavano le spalle ma parlavano Dio e noi oggi possiamo chiederci che cosa accadrebbe se si pregasse di più e si mormora Ste di meno siamo pagina sono oltre 500 mila i morti per coronavirus nel mondo con oltre 10 milioni di contagi totali negli Stati Uniti altri 288 decessi in un giorno in Brasile 552 altri 7 casi a Pechino in Russia oggi al via i test medicinali sulle persone sono 101 Intanto le personalità mondiali che hanno sottoscritto il documento proposto dal Premio Nobel per la pace affinché il vaccino sia un bene universale di almeno 10 persone inclusi 4 assalitori hanno perso la vita questa mattina durante l’attacco la borsa di craci da parte di un gruppo di uomini armati secondo la polizia tra le vittime anche quattro guardie addette alla sicurezza un poliziotto incivile Il gruppo ha fatto irruzione nell’edificio che ospita la borsa pakistana nella capitale finanziaria del paese aperto il poco lanciato aluna granata nella sala principale Dove si svolgono le contrattazioni La polizia ha recuperato sul posto armi automatiche e moderne le esplosive hanno reso noto le autorità in un comunicato che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa