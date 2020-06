Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 29 giugno al microfono Giuliano Ferrigno pressing del PD per il massimo un intervento sul Corriere della Sera Zingaretti elenca dieci ragioni per chiedere l’utilizzo del fondo per l’Italia 37,5 miliardi subito per non credo possiamo permetterci ancora di tergiversare Logan furbizia e lasciamo le ali destre noi dedichiamoci a dare risposte alle persone ricostruire l’Italia Uniti per il MoVimento 5 Stelle applica il viceministro allo sviluppo buffagni il PD sottolinea dovrebbe prima spendere i soldi che i loro ministri hanno in portafoglio e che loro presidenti di regione hanno per la sanità e non stanno spendendo oltre i 16 miliardi che ci sono già per gli investimenti il paese ha bisogno di spendere i soldi stanziati non di fare in campagna su uno strumento che è diventato una bandierina è la ministra per l’istruzione Azzolina interviene in radiosulla scuola quando sono arrivata al Ministero ho chiesto dice di poter vedere i conti i soldi non spesi nel stato detto che ero il primo ministro a fare questa domanda c’erano 800 milioni di euro del programma operativo nazionale del Ministero dell’Istruzione non spesi Ora li stiamo prendendo quindi aggiungere quelle miliardo che si cercava in realtà c’era già ma nessuno l’aveva visto quindi per settembre concludi Azzurrina abbiamo 2,5 miliardi perché 1,5 l’avevamo messo nel decreto rilancio e ora abbiamo un miliardo in più migranti almeno 4 persone risultano disperse nel Mar Egeo dopo il naufragio al largo della Turchia di un gommone carico di profughi diretti alle isole greche altre 35 persone che si trovavano a bordo sono state tratte in salvo dalla guardia costiera turca di fronte a lesbo D’altra parte la marijuana sul corso 40 persone tra cui donne e minori a circa 40 miglia a nord di zuara erano a bordo di un’imbarcazione piena d’acqua e sovraccarica rischio di affondare in forma Mediterranea Saving humans Twitter ultima notizia di Gesùcronaca un uomo trovato morto in una donna ferita è trasferita con l’elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Siena Questa è la situazione in una casa di Grosseto dove stanno intervenendo i carabinieri al momento l’ipotesi al vaglio risultato omicidio-suicidio ti posso il magistrato di turno della procura i fatti si sarebbero svolti La notte scorsa in un’abitazione proprio alla periferia di Grosseto in via Aurelia nella zona artigianale è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

