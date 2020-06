Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus sono oltre 500 mila i morti con covid nel mondo oltre 10 milioni contatti totali negli Stati Uniti altri 288 i decessi in un giorno in Brasile 552 altri 7 casi a Pechino in Russia oggi al via i test vaccinali sulle persone sono 101 Intanto le personalità che hanno sottoscritto il documento affinché il vaccino sia un bene universale e l’Unione Europea verso la riapertura per una quindicina di paesi Ok alla cena in condizioni di reciprocità Ma no agli Stati Uniti questo avverrà dal primo luglio secondo alcune indiscrezioni il via libera sarà per Algeria Australia Canada Georgia Giappone MonteMarocco Nuova Zelanda Ruanda Serbia Corea del Sud Tailandia Tunisia e Uruguay andiamo in Pakistan almeno dieci persone inclusi 4 assalitori hanno perso la vita questa mattina durante l’attacco alla borsa di karate da parte di un gruppo di uomini armati secondo la polizia tra le vittime anche quattro guardie addette alla sicurezza un poliziotti un civile di gruppo ha fatto irruzione nell’edificio che ospita la borsa pakistana nella capitale finanziaria del paese aperto il fuoco lanciato almeno una granata nella sala principale Dove si svolgono le contrattazioni età polizia ha recuperato sul posto armi automatiche moderne ed esplosivi hanno reso noto le autorità pakistane in un comunicato ultima notizia in chiusura di cronaca un uomo trovato morto in una donna ferita è trasferita con elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Siena Questa è la situazione in una casa di Grosseto al momento l’ipotesi al vaglio un tentato omicidio suicidio sul posto il magistrato di turno della procura di fatti si sarebbero svolti La notte scorsa in un abitazione proprio alla periferia di Grosseto in via Aurelia nella zonaè tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa