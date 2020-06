Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione economia in primo piano non possiamo permetterci una pausa estiva finché non si era chiuso il negoziato per il recovery Fund a dirlo è la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen e sottolineando che sia il vertice di metà luglio non ti arriverà un’intesa detto di dare un altro PIN all’avvio del pacchetto di misure aumenta Intanto il sentimento economico dell’eurozona nell’Unione Europea più 8,2 8,1 l’indicatore registra crescite significative In Francia più 9,4 Paesi Baschi più 8,3 spagna-italia entrambe più 8,2 in netto miglioramento anche le aspettative turno occupazione più 12,7 punti dell’eurozona è più 11,9 nell’Unione Europea 27 lavori di via pressing del PD per il mess un intervento sul Corriere della Seraelenca dieci ragioni per chiedere l’utilizzo del fondo per l’Italia 37,5 miliardi subito per la sanità non credo possiamo permetterci ancora di tergiversare dice il segretario del PD da Danza Immobile delle parole slogan furbizie lasciamoli Ali destre noi indichiamo sia dare risposte alle persone ricostruire l’Italia Uniti per il Movimento 5 stelle replica invece il viceministro allo sviluppo buffagni il PD sottolinea dovrebbe prima a spendere i soldi che i loro ministri hanno in portafoglio e che i loro presidenti di regione hanno per la sanità e non stanno spendendo oltre i 16 miliardi che ci sono già per gli investimenti il paese ha bisogno di spendere i soldi stanziati concludi buffagni e non ti fare campagna su uno strumento che è diventato una bandierina una notizia di cronaca in chiusura I carabinieri stanno cercando due persone che nelle prime ore di questa mattina hanno tolto un carabiniere di 48 anni ora ricoverato in prognosi riservata è successo in provincia di Bologna in cui farebbero parte di una banda che intorno alle 4 ha tentato un furto in una tabaccheria nel Ravennasono fuggiti ad un’auto è stato intercettato da una pattuglia il militare è stato investito i due sono ricercati per tentato omicidio è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima inizi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa