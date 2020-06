Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura almeno 4 persone risultano disperse nel Mar Egeo dopo il naufragio al largo della Turchia di un gommone carico di profughi diretta le isole greche altre 35 persone che si trovava a bordo sono state tratte in salvo dalla guardia costiera turca di fronte a lesbo D’altra parte la Mari Ionio a soccorso 43 persone tra cui donne minori erano a bordo di un’imbarcazione piena di acqua e sovraccarica rischia di affondare forma Mediterranea Saving humans su Twitter e il progetto si svegliano di annessione di parti della cisgiordania è totalmente illegale dice l’alto commissario dell’ONU per i diritti umani che si oppone a qualsiasi annessione si tratti del 30% del 5% della cisgiordania perché Considera che le onde d’urto del piano si svegliano potrebbero durare il di Jenny 3 nel Ministro della Difesa Guns quella del primo luglio non è una data sacra per l’annessioneprima di intraprendere farsi diplomatici oppure aiutare i nostri cittadini e tornare al lavoro allora o preoccupazione prima è il coronavirus ancora esseri la Cina imporrà una stretta inizi sui funzionari statunitensi che hanno comportamenti rilevanti sulle vicende di un Kong annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri hai risposto ad un’analoga mostra annunciato da Washington contro funzionari cinesi vicini alla stretta sulla ex colonia britannica prossimo Varo della legge sulla sicurezza nazionale il portavoce del ministero il briefing quotidiano ha sollecitato negli Stati Uniti affermare le sue interferenze su un Kong e ha minacciato forti contromisure nel caso di azioni continuino economia in chiusura non c’è nessuna esigenza di un aumento di capitale da banca è perfettamente in linea con i parametri della bici è lo ha detto il filo di Carige Francesco Guido interpellato dopo che il risparmio hanno chiesto una nuova ricapitalizzazione So perfettamente quanti cicatrice Quante ferite vicissitudini di Carige Albiano lasciato sul territorio Ligure ma oggi abbiamo un futuro da costruirele parole di Francesco Guido e Siamo fiduciosi e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa