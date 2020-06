Ultime Notizie Roma del 29-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabri in studio contagio al minimo in Italia 126 nuovi positivi di cui 78 in Lombardia 6 i morti in un giorno in Veneto Zaia annuncia testo obbligatoria è gratuita dal primo luglio per le badanti che rientrano al lavoro nella regione da Paesi extraeuropei un modo per proteggere gli anziani e loro familiari dice il governatore in Lombardia si alle discoteche all’aperto gli sport di contatto dal 10 luglio ma ancora fino al 14 obbligo di mascherine all’aperto nuovi banchi singoli ingressi scaglionati per fasce d’età e altri due miliardi e mezzo per la scuola Le misure sono annunciate dalla ministra dell’Istruzione Azzolina il plexiglass in aula una bufala afferma intanto la ministra della famiglia Bonetti frena sulla circolare dell’Inps che riconosce anche i nonnibaby-sitter in questa fase I nonni devono essere oggetto della nostra massima tutela e proteggere la loro salute era e resta una priorità ha detto la ministra per l’oms il peggio deve ancora arrivare Mi dispiace dirlo ma con questo ambiente in queste condizioni noi temiamo il peggio un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi lo ha detto il direttore generale ghebreyesus una buona notizia arriva però da Pechino e mi cinesi hanno approvato l’uso del primo antidoto destinato ai soldati grazie agli sviluppi messi a punto da una propria unità di ricerca più della metà dei 17 vaccini identificate dall’oms sono nella fase di valutazione clinica e coinvolgono compagnia cinesi a cronaca carabinieri stanno cercando due persone che questa mattina hanno travolto un loro collega quarantottenne ora ricoverato in prognosi riservata ha riportato un trauma cranico una lussazione alla spalla destra è una microfrattura una vertebra è successo a Morgano in provincia di Bologna due uomini hanno tentato un furto in una tabaccheria a Lusono fuggiti a loro auto è stata intercettata da una pattuglia il militare è stato investito e due sono ricercati per tentato omicidio di ladri Erano su un auto rubata ritrovata incendiata a Bologna at dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa