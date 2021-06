Ultime Notizie Roma del 29-06-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex premier Conte sfida Grillo decidere se essere genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore padrone che ne contrasta l’emancipazione parlando in conferenza stampa Conte invitato gli iscritti del Movimento votare In tempi rapidi nuovo statuto da lui definito non possono essere in mediazioni serve una leadership forte solida una diarchia non può essere funzionale non ci può essere un leader ombra affiancato da un prestanome in caso di rottura Sì ora che non fondo era un suo Partito Grillo per ora tace attesa per oggi la replica è verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green passeri lasciandolo dopo la Seconda dose di vaccino ma è presto per dirlo aspettiamo ancora di 12 settimane l’ho detto il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri la scelta di lasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore allora i dati ci dicevano questo ha aggiunto il Sottosegretario al momento una modifica nonla messa in cantiere superate le 50 milioni di dosi di vaccino somministrato è quasi 18 milioni di Italiani immunizzati è sbagliato utilizzare i licenziamenti ora ci sono altri strumenti che sarebbe interessante e di tutti i gestire Dobbiamo capire anche i tempi della riforma degli ammortizzatori sociali non era questa la nostra richiesta abbiamo chiesto la proroga per tutti allo stesso tempo l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria e sarebbe importante tutte le aziende dovrebbero prendere impegni anche questa è lo strumento prioritario lo ha detto il leader della CGIL Maurizio Landini a Radio anch’io bambini nel pomeriggio incontrerà insieme a CGIL CISL e il premier Mario da via Palazzo Chigi andiamo a discutere non per essere semplicemente Informati e interesse del governo gestire questa fase per evitare licenziamenti Se così non fosse valuteremo con Cisl e Uil su come muoverci fermato un amico sedicenne di Chiara quel zetti la ragazza uccisa a Monteveglio nel bolognese a qualche centinaia di metri da casa il giovane è stato interrogato dai carabinieri ha confessato a suo carico ci sarebbero anche diversi riscontriil movente è al vaglio degli inquirenti in un breve post su Facebook i genitori di Chiara esprimono gratitudine alle forze dell’ordine la Protezione Civile a tutti quelli che hanno partecipato materialmente e moralmente la procura di c’è scritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio due delle tre figlie di Laura Ziliani 55 anni dipendente comunale a Roncadelle scomparsa il 8 maggio a Temù paese della Val Camonica la donna uscita di casa per una passeggiata in montagna Non era più tornata venne ripresa da una telecamera in un paese è un testimone racconta di averla incrociata su un sentiero secondo il giornale di Brescia sarebbero state alcune incongruenze nel racconto di due figlie la maggiore e la minore per scattare l’iscrizione nel registro degli indagati delle due ragazze e nei prossimi giorni non lo boom delle temperature che potranno su 40 gradi al sud secondo il meteo.it le temperature faranno registrare una generale impennata al centro-nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36 gradi in India 37 in Toscana con a Firenze fino acinque a Roma oggi bollino rosso a Campobasso poi anche ad Ancona in Catania allerta gialla invece per temporali Lombardia Piemonte e Veneto i carabinieri hanno eseguito 52 misure cautelari emessi dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di uomini della polizia penitenziaria che sarebbero coinvolti nelle violenze avvenute nel carcere Casertano nel Aprile 2020 durante una protesta dei carcerati innescata dalla notizia di un caso di positività al covid messaggi Shop trovati nelle chat degli agenti prima della perquisizione li abbattiamo come vitelli domate il bestiame da amministra cartabia ha rinnovato la sua fiducia nella polizia penitenziaria ma sbaglia il rigore decisivo ha parato da sommare La Francia è fuori da euro 2020 ai quarti dalla Svizzera dopo una partita impossibile recuperata da 1 a 3 negli ultimi 10 dei tempi regolamentari ritenuta in bilico ai supplementari 87 al quinto rigore della serie A Svizzera affronterà venerdì e quarti di San Pietroburgo la Spagna che ha superato 53 la Croazia sempre supplementari oggi Inghilterrala Germania e Svezia Ucraina e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa