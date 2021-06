Ultime Notizie Roma del 29-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno apertura ancora l’emergenza covid e la Commissione Europea ha annunciato di aver identificato 5 trattamenti promettenti contro il coronavirus si tratta di terapie che potrebbero essere presto disponibili in tutta l’unione quattro sono anticorpi monoclonali attualmente in revisione in tempo reale da parte dell’Agenzia Europea per i medicinali un’altra un immunosoppressore già autorizzato per i pazienti non covid e che potrebbe ricevere ok anche per il coronavirus i cinque prodotti potrebbero ricevere il via libera entro ottobre entro la stessa data la commissione elaborerà un portafoglio di almeno 10 potenziali terapia dell’infarto applicare il prima possibile preferibilmente entro il primo luglio le raccomandazioni del consiglio UE per coordinare le misure restrittive sul movimento di cittadini causate dalla pandemia che tu certificato digitale l’hanno chiesto i commissari europei in unale 27 capitali europee la commissione raccomanda in particolare di garantire la libertà di movimento delle persone che hanno recuperato dal covid-19 completato il ciclo vaccinale assicurare l’unità familiare e di coordinare le misure prendendo a riferimento le mappe elaborati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie intanto si fa sempre più concreta la possibilità di ottenere il vaccino in vacanza le regole per prenotare in Lombardia Piemonte Liguria te la Seconda dose c’è l’accordo tra i governatori Toti fontana e Cirio non è al momento ancora attiva ma sono chiariti i criteri da rispettare bisognerà comunicare la data della prima dose e il farmaco ricevuto la cronaca omicidio aggravato dalla premeditazione dal fatto che la vittima aveva meno di 18 anni e questa l’ipotesi d’accusa formulata dalla Procura per i minorenni di Bologna nei confronti del ragazzo di 16 anni tutto a posto il primo nella notte dopo l’interrogatorio nel corso del quale ha confessato di aver assassinato Chiara gualzetti ragazza trovata cadavere a Monteveglio nel bolognese a qualche centinaia di metri da casa inquinanti alle 20 puoi pensareavete pianificato il delitto è un appuntamento alla giovane con l’intenzione di ucciderla e portando con sé un coltello che poi è stato ritrovato da l’interrogatorio del 16 anni sarebbe emerso che lui si conoscevano ti prego sono da qualche tempo ma non avevano una relazione sentimentale e se mi dai una confettata ricostruito in maniera lucida precisa il delitto ma sul momento ha dato più spiegazioni non comprensibili avrebbe detto di aver agito sulla base di una quinta superiore un demone una sorta di voce interiore che gli ha detto di uccidere ti avrebbe riferito che la ragazza gli aveva espresso il desiderio di morire ti racconto e ora al vaglio della procura per i minorenni di Bologna che valuta una psichiatrico è tutto grazie per averci seguito le usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa