Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Il maltempo ha colpito l’Italia ieri agli allagamenti e disagi in particolare nelle zone del Nord si sono aggiunti i nubifragi le bombe d’acqua che fanno in centro una donna è morta nella zona di Fiumicino sul litorale laziale dopo essere stata sbalzata via con la sua auto in strada mentre è stato ritrovato morto nei pressi del campo sportivo di Olmo uomo di 72 anni dalla serata di sabato ad Arezzo la sua auto era stata già trovata morta nei pressi di un sottopasso a Roma strade e case allagate 150 interventi dei vigili del fuoco allagamenti nella Senise 347 utente nell’aretino sono state senza corrente per Monte Ore sabato in Alto Adige un atleta norvegese morta dopo essere stata colpita da un fulmine durauna gara perché non aveva la maglietta amaranto del cinema America per quest’estate aggredite e picchiate successo ad un concerto di beneficenza contro la leucemia Frosinone la vittima 33 anni è stata prima minacciato poi inseguita e picchiata gli aggressori gli hanno strappato la maglia è rotto gli occhiali erano di estrema destra raccontato il giovane io stereo almeno una persona è morta e altri 11 sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta domenica ad un evento pubblico in un parco di Brooklyn riferisce la polizia la vittima e un uomo di 38 anni colpito alla testa dei proiettili mentre si trovava nel parco ad est del quartiere ignota la dinamica della tragedia sulla quale stanno indagando gli inquirenti togliere moderni dalle nostre strade acquistato ieri il sindaco Bill de Blasio in chiusura Andiamo nella Corea del Sud perché la quattordicenne Azzurra Benedetta Pilato ha vinto ieri la argento nei 50 rana ai mondiali di nuoto di guangzhou loro è andato alla statunitense Lilly King che ha preceduto la pila te la russa issima quinta l’altra Azzurra Martina Carraro finito invece il regno di Dariosignori nei 1500 stile libero l’azzurro già contenta del bronzo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa