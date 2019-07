Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio uno dei due ragazzi americani Fermati ieri per l’omicidio della vice brigadiere Mario Cerciello Rega ha confessato in tarda serata di essere stato lui ad uccidere a coltellate il carabiniere secondo quanto ricostruito il presunto omicida ed il suo amico avevano rapinato un pusher a Trastevere per vendicarsi della truffa subito dopo aver acquistato aspirina invece di cocaina La corte suprema ha dato il via libera a Donald Trump ad accedere ai fondi del pentagono per costruire il muro al confine con il Messico si tratta di circa due miliardi e mezzo di dollari per 160 chilometri e 9 di recinzione al confine una grande vittoria sul muro una grande vittoriasicurezza al confine scrive su Twitter il presidente statunitense il maltempo sull’Italia annunciato da giorni la situazione più preoccupante nelle cinese dove pioggia in un di Fragile hanno colpito tutta la zona allagamenti alla periferia Nord un albero è caduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta disagi anche nel basso cane tre alberi sono caduti a Torino sulla tangenziale nord ira mi hanno colpito alcune vetture un furgone una donna è rimasta ferita Ma quanto si apprende le condizioni non sarebbero gravi almeno 4 vittime e decine di feriti questo il bilancio di due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 5.9 della scala Richter nelle Filippine inizialmente le forze di polizia hanno parlato di 4 morti e 9 feriti a battere Island il sindaco di It baiat Rau la seconda invece è corretto il bilancio portando A5dei decessi è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa