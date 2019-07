Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio si terranno questa mattina alle 12 a Somma Vesuviana e funerali di Mario Circello regga il vicebrigadiere da Roma con 11 coltellate commercianti hanno esposto decine di bandiere dell’Italia per rendere omaggio al proprio concittadino il sindaco del paese ha disposto lutto cittadino ieri alla camera ardente a Roma ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte la vita spezzata di Mario è una profonda ferita per tutti noi ha detto che il capo del governo che poi ha commentato riservare quel trattamento a una persona privata della Libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici ha detto riferendosi alla foto delamericano accusato dell’omicidio del vicebrigadiere in cui agli occhi bendati Italia è uno stato di diritto evitiamo di cavalcare l’onda delle reazioni emotive conto che il nostro paese contempla l’ergastolo in casi di omicidio volontario almeno 3 persone sono morte una decina sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria avvenuta in California al Festival di San cos’è manifestazione che attrae ogni anno decine di migliaia di appassionati non è ancora chiaro Se sparare sia una persona o forse due alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo con un arma d’assalto vestito di verde probabilmente in tenuta militare lo faccio perché sono arrabbiato avrebbe detto maschio incendio spinto dal vento di maestrale ha interessato ieri sera la macchia mediterranea nel territorio di Siniscola a Monte pizzinnunel nuorese le fiamme hanno attraversato la Statale 131 tra Nuoro e Olbia che è stata bloccata al sindaco di Siniscola Gianluigi Farris ha disposto l’evacuazione delle circa 15000 famiglie che vivono nella frazione di murtar se il vento soffia ancora molto forte le parole del primo cittadino sciopero in autostrada il prossimo 4 e 5 agosto i sindacati filt CGIL Fit CISL uiltrasporti SLA Cisal e UGL trasporti hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo per il 4 e 5 agosto si fermeranno gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposti alla 146 si profila così un esodo da incubo di automobilisti italiani che partiranno per le vacanze nelle prossimo weekend è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa