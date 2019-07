Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale mentre lati dalle redazioni in studio Roberta Frascarelli si terranno oggi a Somma Vesuviana i funerali di Mario Circello regga il vicebrigadiere ci sono a Roma con 11 coltellate commercianti al posto decine di bandiere dell’Italia per rendere omaggio al proprio concittadino il sindaco del paese ha disposto il lutto cittadino non c’è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia del nostro Mario invito tutti a considerare tuttavia che bene ha fatto l’arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento a disporre il suo immediato trasferimento così il premier Conte e commenta la foto dell’indagato bendato riservare questo trattamento a una persona privata della Libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici Anzi Configura gli estremi di un reatoo forse i due reati sottolinea conti Aggiungendo che è censurabile la diffusione della foto sui social e di 4 morti il bilancio della sparatoria al Festival di Sanremo in California lo riferisce la polizia spiegando che il killer è stato ucciso tra le vittime ci sarebbe anche un bimbo di 3 anni gli investigatori non escludono che possa aver partecipato anche una seconda persona con un ruolo di supporto almeno 20 persone sono state uccise da un attacco armato a Kabul contro l’ufficio del il movimento politico di amrullah sale ex Ministro dell’Interno al candidato alla vicepresidenza in ticket con il presidente uscente Gani il portavoce del Ministero dell’Interno Rai mi ha parlato di altre 50 persone rimaste ferite diverse persone Armate si sono asserragliati nell’edificio per 6 ore prima di essere uccise dalle forzela borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana all’insegna della cautela In attesa della ripresa nei prossimi giorni delle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti in una variazione appena negativa dello 0,2% quota 21615, 77 sui mercati valutari lo Yen si mantiene stabile un valore di 100, che canta sul dollaro e 120,90 sulla moneta unica ha lasciato i suoi due gemelli di un anno in macchina per ora i due bimbi sono morti a causa dell’eccessivo caldo e 42 gradi raggiunge all’interno della vettura è caduto nel Bronx a New York e ora il padre quan Rodriguez è accusato di omicidio colposo paura in Sardegna per un grosso incendio spinto dal forte Maestrale che ha mandato in fumo la macchia mediterranea nel territorio di Siniscola a Monte pizzino le fiamme hanno attraversato la stataleamore Olbia che è stata ora bloccata il traffico è stato deviato al km 39 agli uomini della Polizia Stradale di moro ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa