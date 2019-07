Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli paura in Sardegna per un grosso incendio spinto dal forte Maestrale Chi ha mandato in fumo la macchia mediterranea nel territorio di Siniscola Ponte non le fiamme hanno attraversato la statale 131dcn tra Nuoro e Olbia Chi è stata bloccata Il traffico deviato al km 89 grandi uomini della Polizia Stradale di Nuoro un altro schieramento di uomini e mezzi che contrastano fiamme con difficoltà a causa del buio e soprattutto per le condizioni proibitive del vento ancora frammentarie le notizie che arrivano dal luogo dell’incendio ma si parla anche di auto in contromano sulla statale in fuga dal fuoco il maltempo ha continuato a colpire l’Italia causando due morti una donna è morta a Fiumicino ad Arezzo è stato ritrovato ilanziano la sua auto era stata travolta dalla piena e ieri in Alto Adige un atleta norvegese morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara di capo degli 007 America da cosa Lascia l’incarico dopo mesi di battaglia con Donald Trump è presidente americano nomina al suo posto il fedelissimo giorno una clip repubblicano del Texas che ha incalzato letto e curatore speciale per tracheite Muller durante le tue audizioni in congresso Sono lieto di annunciare che rispetto di John Radcliffe sarà anche di nominarlo direttore dell’ intelligence Nazionale sarebbe rimasto bendato per 45 minuti il ragazzo americano fermato per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello prima di essere spostato in un’altra stanza e quanto emerso Dalle indagini dei carabinieri che hanno individuato il militare responsabile è disposto il trasferimento a breve ad altro incarico non operativoSono in corso indagini per individuare l’autore dello scatto e che ha fatto circolare la foto su alcune chat di profilo un esodo da incubo per gli automobilisti italiani che partiranno per le vacanze in a questo weekend sindacati filt CGIL Fit CISL uiltrasporti SLA Cisal e UGL trasporti impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo i prossimi 4 e 5 agosto nel dettaglio I turni saranno dalle 10 alle 14 Dalle 18 alle 22 di domenica 4 è dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti ai caselli e turisti non sottoposti alla 146 ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime news

