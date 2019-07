Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migliaia di persone oggi a Somma Vesuviana hanno dato l’ultimo saluto al vice brigadiere dei Carabinieri Mario Circello ore della sua stessa chiesa dove c’era sposato poco più di un mese fa l’Italia risorge con il suo esempio ha detto il sacerdote durante l’omelia Cloudy in chiesa per Matteo Salvini intanto Finnegan le il 19enne Californiano che ha confessato di essere l’autore dell’omicidio ha detto di aver agito per paura pensava che il carabiniere in borghese fosse un pusher per registrare i due ragazzi sono Immaturi non hanno compreso la gravità del loro gesto avevano armi di elevata potenzialità di una professoressa di Novara si confessa di aver scritto il post su Facebook contro il militare Qualcuno dice ha usato il mio account gli altri sono 6 anni che non siamo riusciti a sapere nulla è vero che è stato rapitozona di guerra Ma alcune zone sono stato mai liberate da novembre 2017 sono le parole di Francesca Dall’Olio sorella di padre Paolo Dall’Oglio il gesuita Romano scomparso in Siria ormai 6 anni fa le ultime notizie Noi non abbiamo nessuna conferma né vivo né morto si poteva fare molto di più dice la sorella e vorremmo anche capire il giallo della sua valigia l’hai ritrovata con il portafoglio l’economia e il tesoro Ha collocato 3,5 miliardi di euro di BOT a 6 mesi offerti in asta contatti netto calo di rendimento accesa almeno 0,21 % dal meno 0,0 63% del collocamento di fine giugno domanda raggiunto quindi 9,498 miliardi di euro con un rapporto di copertura in aumento a 1,46 da 1,41 precedente un’ultima notizia in chiusura gli ormoni femminili nell’utero potrebbero aumentare il rischio di autismo per il nascituro lo sostiene uno studio dell’università di Cambridge gli esperti hanno analizzato la concentrazione di 4 tipi di asparagiliquido amniotico di un campione di gestanti hanno dimostrato che livelli di estrogeni sono molto più elevati nel liquido amniotico di mamme in cui figli avrebbero poi sviluppato l’autismo negli anni avvenire È tutto Grazie per aver seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa