Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la lega cambiato idea sulla ma da sola non hai i numeri per farla passare in Parlamento così Luigi Di Maio sull’attenzione con alleato di governo il ministro Toninelli spiega è possibile andare avanti fino a fine legislatura c’è il carroccio fa le cose per bene la tavola spiega è una bidonata con i costi superiori ai benefici i sindaci leghisti erano con te e anche Salvini erano TAV spieghi perché conclude il ministro Toninelli ha cambiato idea migranti di 31 profughi nazionalità irachena 30 uomini e una donna sono sbarcati questa mattina al porto di dopo che il natante sul quaderno viaggiato una barca a vela di 12 metri è stato intercettato al largo delle acque di Torre Melissa dalle unità della Guardia Costiera della Guardia di Finanza I migranti sono stati accolti successivamente dagli operatori della Croce RossaTrattoria al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto Sono in corso accertamenti tutte le persone di nazionalità Ucraina ritenuti i presunti scafisti l’imbarcazione sarebbe partita dalle coste della Turchia argomento del consiglio dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni Ha deliberato la via di un procedimento volto all’individuazione l’analisi del mercato rilevante dall’accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della pubblicità on line annuncia la stessa gita ma studiando che la decisione è stata adottata in concomitanza con la conclusione dell’indagine conoscitiva sui big data e la pubblicazione delle linee guida e raccomandazioni di Policy redatte assieme al garante per la protezione dei dati personali. c’è ma notizia in chiusura il nuovo governo britannico di Boris Johnson esclude uno scambio di petroliere con l’iran dopo il sequestro del Cargo Stella intero nello Stretto di hormuz seguito al blocco della nave iraniana graystone adopera largo di Gibilterra non si tratta di fare un baratto ha tagliato corto neo ministro degli Esteri Dominic raab ma di far rispettare il dirittonavigazione Londra considera legale dissequestro della graystone ma non quello della stella intero Terun afferma l’esatto contrario È tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa