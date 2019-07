Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo della sardina apertura allega ha cambiato idea sull’alta velocità ma da sola non hai i numeri per farla passare in Parlamento sono le parole del ministro Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio sulla tensione con l’alleato di governo per Toninelli è possibile andare avanti fino a fine legislatura sia il carroccio fa le cose per bene patata è una bidonata con i costi superiori ai benefici i sindaci leghisti erano contro e anche Salvini erano TAV Chi è perché ha cambiato idea concludi il ministro Toninelli studi giornalismo e invece prendere Di Maio auspica che in vista del passaggio dell’ Intesa in Parlamento ci sia accordo sul emendabilità del testo stesso andiamo in Germania un bambino di 8 anni è stato travolto è ucciso da un treno ad alta velocità nella stazione centrale di Francoforte non è ancora Chiara la dinamica dell’incidente che hasul traffico ferroviario nell’interno nodo della città La polizia ha arrestato un uomo il bimbo riferiscono fonti investigative sarebbe stato spinto sui binari Prezzemolina Germania già venerdì scorso il governo federale Ministro Interni tedesco hanno reso Noto in Commissione Europea la loro disponibilità a prendere I migranti dalla Gregoretti tua precisato il portavoce del Ministero dell’Interno tedesco che ha espresso il profondo cordoglio per l’incidente che ha portato alla morte di un centinaio di migranti 31 profughi di nazionalità irachena 30 uomini va da solo intanto sbarcati che stamattina porto di Crotone dopo che il natante sul quale hanno viaggiato una barca a vela di 12 metri è stato intercettato al largo delle acque di vista da unità della Guardia Costiera della Guardia di Finanza al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto spostiamoci in Ungheria in chiusura il regime liberale è compiuto il nostro destino nei 15 anni e lottare contro Il liberalismo in Europa le parole del premier nazionalpopulista Viktor orban ha tornando dalla Romania dove ha partecipato ad un evento culturale della minoranza magiara si tratta dello spezzamento in cui nelper la prima volta di voler costruire un regime illiberale e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa