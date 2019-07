Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione era dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migliaia di persone oggi a Somma Vesuviana hanno dato l’ultimo saluto al vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega nella stessa chiesa dove c’era un poco più di un mese fa l’Italia risorge sono il suo esempio adesso il sacerdote durante l’omelia applausi in chiesa per Salvini e comandante generale dell’arma ministri è intervenuto alle mi ha detto l’altro Giusti di battiti mangi teniamo lì fuori evitiamo la dodicesima coltellata intanto Finnegan lì il 19enne Californiano che ha confessato l’omicidio ha detto di aver agito per paura pensava che il carabiniere in borghese fosse un pusher privilegi per i due ragazzi sono Immaturi non hanno compreso la gravità dell’oggetto avevano armi di elevata potenzialità intanto la professoressa di Novara sconfessa ilsu Facebook contro il militare Qualcuno dice ha usato il mio account per lei avviato un procedimento disciplinare Cambiamo argomento Francesca Dall’Olio sorella di padre Paolo Dall’Oglio il gesuita Roma scomparso in Siria ormai 6 anni fa scrive Oggi sono 6 anni che non siamo riusciti a sapere più nulla È vero che è stato rapito in una zona di guerra Ma alcune zone sono state ormai liberate da novembre 2017 le ultime notizie continua la donna noi non abbiamo nessuna conferma né vivo né morto si poteva fare molto di più e vorremmo anche capire il giallo della tua valigia ritrovata con il portafoglio economia conto alla rovescia per aderire alla pace fiscale mercoledì 31 luglio è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle o di saldo e stralcio per poter pagare l’importo delle somme dovute in forma agevolata riapertura dei termini fino alla fine di luglio riguarda i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 Aprile 2019 le richieste piacerebbero versi 2 milioni 1,7 milioni sono quelli diincidente scadenza è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa