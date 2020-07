Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza effettuato perquisizioni presso la dama Spa l’azienda diretta dal cognato del governatore Lombardo Attilio Fontana e al centro del caso camici in Lombardia in cui risultano entrambi indagati a bloccare la donazione sarebbe stato l’ufficio legale di aria la centrale acquisti della Regione migranti l’organizzazione internazionale per le migrazioni afferma che 3 migranti sudanesi sono morti altri quattro sono rimasti feriti per colpi sparati della Guardia Costiera Libica a est di Tripoli poco dopo lo sbarco lo è neanche CR sollecita un’indagine urgente ieri altri 123 sbarchi a Lampedusa da dove oggi in 200 sarannoPorto Empedocle in Francia sgomberato Questa mattina un accampamento di 1500 migranti coronavirus si attende per oggi il via libera da parte del Consiglio dei Ministri alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre ieri la richiesta è stata approvata in Senato quest’oggi sarà alla camera il premier definisce la proroga inevitabile legittima visto che il virus continua a circolare le opposizioni però attaccano intanto risalgono i contagi in Italia 212 ieri e 12 bit a fine agosto Il comitato tecnico-scientifico farà la sua valutazione finale sulla riapertura delle scuole negli Stati Uniti si è toccato il record di vittime giornaliero quasi 1600 e 60000 invece i nuovi contagi lo sport in chiusura negli anticipi della penultima giornata di Serie A di calcio l’Inter ha battuto il 20 ilSan Siro l’Atalanta ha vinto 2-1 sul Parma stasera in campo tutte le altre partite Verona spalle lazio-brescia Sampdoria Milan Sassuolo Genoa e Udinese Lecce alle 19:03 Cagliari Juventus Fiorentina a Bologna e Torino Roma alle 21:45 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa