Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno non è più procrastinabile la necessità di avere garanzie di certezza riguardo a risorse organico e tempistica e questo è un passaggio della lettera che le regioni hanno inviato al ministro dell’istruzione Lucia Azzolina in ditta della ripresa della scuola il ministro sta ignorando le regioni mentre sarebbe suo compito confrontarsi con noi per ascoltare e comprendere le stanze dei territori e garantire davvero finita lo studio a tutti ragazzi commenta l’assessore all’istruzione della Regione Piemonte Elena chiorino rendendo noto il contenuto della lettera migranti il leader della Lega Matteo Salvini dimenticato il caso Open Arms vicenda per la quale il Senato dovrà esprimersi domani io avrei reagito a difesa del paese è in compagnia del premier Giuseppe Conte che afferma di avere fatto quello che era nel programma di governo riflettendo che l’unico vero statodi là delle fantasie di Conte è quello legato all’ invasione di queste ore ancora sbarchi di migranti intanto sulle coste italiane per noi sono inaccettabili questi arrivi continui che stanno collassando l’isola di Lampedusa le parole del ministro Luciana lamorgese gli esteri e una cantina nascosta sottoterra nel giardino di Hannover E questo che sta emergendo negli scavi di queste ore e portati avanti dalla polizia tedesca nell’ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola Maddie lui potenzia il tabloid Bild le forze dell’ordine presenti però non confermano secondo il giornale gli inquirenti si sono imbattuti nei resti delle fondamenta di una casa con giardino precedentemente demolita tra i resti delle fondamenta sarebbe stato trovato un ambiente identificato come cantina riferisce la dieta in chiusura lo sport 1,5 miliardi di dollari disponibili per la comunità calcistica incluso il calcio professionistico maschile femminile giovanile attraverso un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati inrigorosi requisiti di conformità Ecco il piano Marshall di aiuti al calcio in crisi finanziaria per l’emergenza coronavirus approvato dal Consiglio di presidenza della Fifa ogni federazione beneficerà di un sussidio da un milione di dollari per proteggere riavviare il calcio e altri cinquecentomila dollari specifici per il calcio femminile durante la terza fase è tutto grazie per averci seguito le chiuso tornando Alla prossima Buon proseguimento sulle nostre frequenze

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa