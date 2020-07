Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali Informa cronaca in apertura ai primi riscontri della Guardia di Finanza e completa la partita di circa 25.000 camici ieri sequestrati alla dama Spa l’azienda di Andrea Dini cognato del governo Attilio Fontana entrambi tra gli indagati dalla Procura di Milano per frode in pubblica fornitura i camici ora custoditi come corpo del reato dall’autorità giudiziaria costituiscono il lotto non consegna della fornitura ad aria centrale D’Acquisto della regione di 75000 pezzi che l’azienda che detiene il Marco Polo e Shark ha trasformato in corso d’opera in donazione per rimediare al pasticcio venuta alla per via del conflitto di interessi la politica contrattacco del premier alla camera illustrando la scelta di prorogare al 15 ottobre l’emergenza coronavirus non è volontà liberticida dice in sostanza con teindirettamente alle critiche della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che già ieri aveva parlato di deriva liberticida metti vuole che prima del dissenso assoggettare la popolazione a ponte e non ti crei confusione inizia perché afferma non significa rinnovare il download dal primo agosto si mantiene un cauto livello di guardia non si intende introdurre nuove restrizioni nei drammatizzare o allarmare bronzisti accusa lo stato di emergenza vi serve per consolidare il governo e il potere facendo quello che volete senza regole e controlli intanto negli ultimi 30 giorni viaggiamo intorno ai 200 100 casi giornalieri dipositivi un dato stabile nonostante piccole variazioni giornaliere l’ha spiegato il presidente dell’istituto superiore di sanità durante la presentazione del rapporto sull’uso dei farmaci durante l’epidemia Tuttavia la trasmissione del Sarto 2 sebbene sotto controllo continua a persistere in tutte le aree del paese come dimostrano i contenuti presenti in modo diffuso un po’ e le varie regioniultime notizie ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi 10 le città con bollino rosso Venerdì secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a oggi allerta Roma Bologna a Torino Firenze Campobasso Pescara Rieti Frosinone Bolzano e Perugia per queste ultime due città bollino rosso anche oggi la prossima settimana torneranno i temporali al centro-nord anche forti e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa