Ultime Notizie Roma del 29-07-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale ombre sulla crisi del governo draghi La Stampa pubblica documenti attribuiti all’intelligenza relativi a contratti tra funzionario dell’ambasciata russa a Roma è un consigliere della Lega su ritiro dei ministri del Carroccio dall’esecutivo il Sottosegretario Gabrielli smentisce il centro-sinistra chiede chiarimenti fesserie Taglia corto Salvini in Italia e guidata da Fratelli d’Italia serramentista al fianco del Popolo ucraino a ferma la Meroni la democrazia è una conquista di popolano di toccare ogni giorno dice Mattarella il Senato americano approvato una risoluzione per chiedere a Blink devi disegnare la ruspa come stato sponsor del terrorismo Per l’esercizio in Ucraina in Siria nessuno al mondo in festa nel terrorismo come Mosca come internet chi si sente biden.su Tijuana non giocate col fuoco avverte il presidente cinese oggi la pelosi parte per l’Asia la chiesa deve liberarsiche esista una cultura è superiore alle altre che questo possa legittimare l’uso di mezzi di coercizione di dominio così Papa Francesco dal suo viaggio in Canada tornando a chiedere perdono le vittime di abusi sessuali si riaprono le indagini sul caso di Caccia al magistrato ucciso a Torino nel 1983 la Procura Generale di Milano ha raccolto le dichiarazioni di un personaggio chiave Rita considerato vicino alla Ndrangheta che sta scontando l’ergastolo perché considerato uno degli esecutori materiali dell’ omicidio saranno 10 Oggi recita da bollino rosso per il caldo tra cui Roma e Firenze due quelle in arancione 11 quello in giallo oggi ancora temporali al nord allerta gialla per maltempo in Emilia Romagna Lombardia Trentino Alto Adige Sport oggi sul circuito di ancora Inga Budapest in programma le prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Ungheria Vettel annunci ritiro a fine stagione è ora di fare il padre dice quante volte campione del mondo l’autodromo nazionale di Monza il primo circuito entrare nel metaverso ed è tutto anche per questa edizione e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa