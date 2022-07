Ultime Notizie Roma del 29-07-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mattia meloni Baby motociclista francese di 8 anni rimasto vittima di un incidente venerdì 22 luglio al kartodromo di ala in Trentino il bambino è morto nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Borgo Trento di Verona era caduto sulla pista dell’ ala karting circuit districante durante un allenamento in vista della gara moto Oasi la politica in attesa della conferenza stampa congiunta di azione Carlo Calenda il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini è ministro per il sud Mara Carfagna tiene banco ancora la polemica per i presunti contatti tra le righe Mosca non battono le ripetute smentite leghista fermare le richieste di spiegazioni dei partiti del centrosinistra PD in testa Giuseppe Conte Torna sulla crisi dell’esecutivo noi non abbiamo voluto la crisi di governo e attacchi Idem quella del PD è un ammucchiata maialeGiorgia Meloni rassicurano Italia e guidata da Fratelli d’Italia del centrodestra tra affidabile sui tavoli internazionali atlantista e al fianco dell’eroica battaglia del Popolo ucraino sapevamo che correva dei rischi di avevamo paura per questo la incitava mandarvi al riferisce al Corriere della Sera Cristina bonazinga la cugina di Valentina giunta Senato a Catania dal figlio non ancora quindicenne con 4 coltellate alla gola e la forza il culmine dell’ennesima lite quello che è successo era prevedibile ce lo aspettavamo per questo non la lascerò mai sola aggiunge sapevo che prima o poi quel figlio che lei amava le avrebbe fatto del male e racconta di spostamenti questioni fisiche subite dal padre di Valentina finito per questo in ospedale di danneggiamenti ancora delle denunce per i messaggi minacciosi ricevuti dei numeri anonimi Ma poi ritirate andiamo ora di libri e del nuovo romanzo di Marika campeti nera avorio per Aug e dizioni una storia d’amore dalle tinte noir di vincoli motivi e prigioni invisibili di pregioviolenze che si trascinano nel visore dei protagonisti abbiamo incontrato l’autrice Marika campetti di sentimenti ma soprattutto è un romanzo che fa riflettere su quanto siano importanti le occasioni che la vita ci pone davanti e quanto basti poco anche semplicemente un getto di una persona per far sì che questa occasione venga a mancare e possa cambiare il corso della vita non solo la nostra ma anche quella delle persone che ci sono intorno Ed è proprio questo Poi dopo che succede ai protagonisti di questo romanzo romanzo Si snoda su diverse linee temporali partendo da un episodio storico accaduto nella seconda guerra mondiale e arrivando nel nopresente c’è una tappa intermedia che negli anni 70 ambientata negli anni 70 si svolge tra Catania e Terracina e ho voluto scegliere proprio di iniziare con un’ambientazione catanese Perché amo la Sicilia è sopra la città di Catania che mi ha ospitato per diversi anni quando ero più giovane e poi perché ho dedicato questo romanzo una mia cara amica catanese che purtroppo non c’è più e poi i protagonisti arrivano a Terracina per riscoprire il loro passato un passato che tutti credevano di conoscere Ma in realtà si rivela molto diverso e a Terracina l’ambientazione diciamo e degli anni 70 metà anni Settanta E il messaggio è sicuroquelle di non perdere le occasioni della vita è un messaggio in romanzo che parla d’amore anche se non è un romanzo d’amore però i sentimenti sono dominanti e le sfumature spaziano tra vari generi dal Noir c’è un trucco giallo drammatico al realismo magico è il mio terzo romanzo dopo il segreto di Vicolo delle belle e lo scorpione dorato inizia il suo cammino e spero che possa avere fortuna e soprattutto che possa arrivare ai cuori di molte persone fermiamo qui Buon proseguimento

