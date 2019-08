Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio si avvicina sempre di più l’ipotesi di un Governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte al termine del secondo giro di consultazioni e dopo L’intesa raggiunta tra Movimento 5 Stelle il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella convocato il premier attualmente dimissionario alla Quirinale questa mattina a 9:30 Cambiamo argomento parliamo di alluvioni due morti un disperso oltre milioni di valutazioni questo il bilancio mi riporta la TV pubblica giapponese nhk delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali che hanno colpito il sud ovest del Giappone nelle prefetture di fukuoka sagre nelle sacchi nell’area di chiuso l’agenzia meteorologica giapponese che ha definito le precipitazioni senza precedenti è messo livelloil più alto per le frane provocate dalle piogge incessanti per l’esondazione dei fiumi nella prefettura di saga in due giorni sono caduti 400 millimetri di pioggia una quantità che solitamente cade in un mese una delle due vittime è un uomo anziano trovato morto dopo che la sua auto è stata spazzata via dalle alluvioni nella città ditta che ho nella prefettura di saga secondo l’agenzia di gestione degli incendi dei disastri mentre la seconda vittima è morta sempre cercava di scappare dalla sua auto rimasta bloccata nelle acque altre due persone sono rimaste gravemente ferite rimaniamo all’estero e Parlamento inglese resterà chiuso fino al 14 ottobre la Reggina ha autorizzato la richiesta di Boris Johnson il premier britannico ha Infatti deciso di lasciare a casa i deputati dalla settimana che inizia il 9 settembre fino a metà ottobre data in cui è stato fissato il discorso delle politiche del nuovo governo in questo modo si riduce il tempo a disposizione del fronte trasversale dei Deputati contrari al no Deal per cercare di neutralizzare con una legge i piani del governo per una brexite Greta tumberg è arrivata a New York Abbiamo gettato ancora al largo di coney Island espletando le pratiche doganali sbarcheremo al nord come Marina alle 14:45 20:45 in Italia marea permettendo Greta tumberg annunciato con Un Tweet Sto arrivando York a bordo della barca a vela eco-friendly malizia appartenente a Pierre Casiraghi con l’ App traversato l’Atlantico terra davanti le luci di Long Island University aveva twittato qualche ora prima la sedicenne attivista svedese per il clima postato una foto in cui si intravedono le luci della metro Greta è stata accolta da 17 barche a vela con il simbolo delle Nazioni Unite ognuna di queste rappresenta diversi obiettivi di sostenibilità le imbarcazioni attendono la malizia Sotto ponte di Verrazzano che collega staten Island Brooklyn New York attivista svedese poi partecipa al vertice ONU sul clima e a varie manifestazioni andiamo a chiudere con unalla borsa quella di Tokyo apre gli scambi poco variata malgrado il tentativo di recupero Wall Street mi prevalgono i timori degli investitori sull’assenza di una soluzione sul commercio internazionale tra le delegazioni di Stati Uniti Cina invece che pastiglie una variazione appena positiva dello 0 17% a quota 20513 65 aggiungendo 35 punti sul mercato valutario lo Yen si apprezza sul dollaro poco sotto quota 100 e sull’euro 117 e 50 era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa