Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del secondo giro di consultazioni per la formazione di un governo ha convocato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 9:30 di questa mattina la decisione annunciata dal consigliere per la comunicazione Giovanni Grasso chiude una lunga giornata che segna la svolta nella crisi di governo la regina Elisabetta ha formalmente approvato la richiesta del premier britannico Boris Johnson di sospendere i lavori del parlamento di Westminster dalla seconda settimana di settembre fino al 14 ottobre lo scrive la stampa britannica citando un comunicato della corona argomento in agosto in piena crisi di governo prima di fiducia dei consumatori che passa da 113 A 3 a 119 delle imprese che scende da 100 12 999 lo comunica l’Istat spiegando che la diminuzione della fiducia dei consumatori è generalizzata Ma la componente economica e quella Futura registrano le flessioni più marcate passando dal 129 sei a 127 8 117 415-4 Per quanto riguarda l’impresa Si conferma un quadro di elevata incertezza in particolare i livelli di fiducia nella manifattura e nei servizi di mercato sono segnali stati più bassi da inizio a un forte Buonanotte poi ponere rocce che cadevano si è fatto risentire così il vulcano sull’isola di Stromboli fenomeno avvenuto poco dopo le 12 nella giornata di ieri Sono caduti i sabbia cenere altro materiale Vulcanico alcuni testimoni hanno riferito che l’eruzione preceduta da un forte boato sarebbe stata di intensità maggiore è quella che il 3 luglio scorso provocò una vittima torniamo all’estero eletto vicepresidente Joe biden resta saldamente in testa i sondaggi seguito a distanza dalla coppia di Senatori Bernie Sanders Elizabeth Warren e quanto emerge da alcuni sondaggi diffusi mercoledì in contrasto con quello Reasonelettriche dava per la prima volta il duo Sanders World in testa con il 20% testa seguito da quel 19% dopo un crollo di 13 punti gli ultimi sondaggi mostrano invece che l’ex vice di Obama è di circa un terzo dell’elettorato Democratico alimentato in parte dalla porta e riconoscibilità del nome da calcoli sulla possibilità di farcela in un’elezione generale e della buona volontà della base dem anche se ci sono segnali di grande l’attività sul terreno negli Stati dove partiranno le primarie E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

