Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio parte il tentativo per il conte bis Mattarella ha convocato il premier uscente al Quirinale gli affiderà l’incarico di formare un governo in base all’intesa politica certificata nelle consultazioni da 5 Stelle Den di ora riguardano più che il programma Chironi è il consenso interno cominciare dall’incarico di Di Maio dal voto sulla piattaforma Rousseau serve il coraggio di tentare per chiudere la stagione dello giudice Zingaretti il capo movimento5litri vendica di aver già rinunciato al ruolo di premier Inn di canto con te un anno fa e declinando oggi una nuova offerta della Lega Salvini il mio errore non mi aspettavo il gesso dei renziani il ministro Salvini ha firmato il l’ingresso per la nave mare Jonio che ha soccorso e perde a bordo 100 migranti Molti bambini su un gommone alla deriva il Ministro della Difesa trenta sigle di tutelare i minori negato Dunque il permesso chiesto dalla guardia costieraaccedere un porto sicuro per sbarcare in outlet ha raggiunto Il Milione di firme La petizione contro la sospensione del parlamento Lancia dopo l’iniziativa del premier Boris Johnson è provata da Elisabetta distanza chiede che il Parlamento non sospeso sciolta meno che è fino a quando il periodo dell’articolo 50 non sia stato sufficientemente esteso in riferimento alla parte del Trattato di Lisbona sulle modalità con cui paese può lasciare l’Unione Europea o l’intenzione del Regno Unito di ritirarsi dall’Unione Europea è stata annullata la decisione malgrado la richiesta di incontro urgente del leader laburista corri incontro la richiesta del governo per evitare un dibattito sulla brexit Cambiamo argomento Greta Tumblr che arriva a New York dopo stata Verde dell’atlantic a bordo dello yacht malizia di Pierre Casiraghi e subito attacca Trump rifiuta di ascoltare la scienza La giovane attivista svedese accolta come una star della Polla e da 17 barche a vela parteciperà il 23 settembre a Mosca Biz sulle clima organizzato dalle Nazioni Unite Facebook ha annunciato regole più severe sulle spot elettorale in vista del voto americano del 2020 nel timore di Scorzèscp della piattaforma chiunque acquistare uno spazio promozionale dovrà far verificare la tua identità prima di ottenere la classificazione di organizzazione convalidata intanto l’ex vicepresidente Giovi tenere saldamente in testa i sondaggi seguito a distanza dalla coppia di senatore Bernie Sanders Elisabetta ha il sostegno di Circa un terzo dell’elettorato Democratico la pilota automobilistico gesti.com stata considerata la donna più veloce del mondo su 4 ruote dopo aver stabilito un record di 640 km orari nel 2013 è morta in un incidente in Oregon mentre tentava di migliorare il suo record con una vettura reazione.com l’aveva come quello di battere anche il primato stabilito nel 1976 dalla stuntwoman americana che aveva superato i 825 km orari di Media bordo di una vettura a tre ruote Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale di Sant’Orsola dopo il primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia l’allenatore del Bologna torno a casa in buone condizioni generali spiega il Policlinico Come già Verona l’allenatoresarà in panchina anche venerdì per il derby contro la Spal oggi alle 18 Montecarlo il sorteggio della fase a gironi della Champions League definite le fasce juventus-napoli inter-atalanta strano rispettivamente nella prima seconda e quarta buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa