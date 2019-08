Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’incarico per la formazione del nuovo governo e Giuseppe Per il conte Piece che quest’oggi avvia le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari Lo ha reso noto lo stesso premier dopo aver ricevuto l’incarico dal Quirinale tra le priorità dell’agenda manovra di bilancio l’obiettivo modernizzare il paese con un governo nel segno della novità e Ministro dell’Interno Salvini ha firmato il divieto di ingresso per la nave Mare Ionio che ha corso presa bordo 100 migranti Molti bambini su un gommone alla deriva il Ministro della Difesa trenta sigla Il decreto Madia chiede di tutelare minori negato adunque il permessochiesto dalla guardia costiera di accedere a un porto sicuro per sbarcare I migranti raggiunto oltre un milione di firme La petizione contro la sospensione del parlamento lanciata dopo le mie del premier Boris Johnson e approvato da Elisabetta seconda l’istanza chiede che il Parlamento non sia sospeso sciolto A meno che è fino a quando il periodo dell’articolo 50 non sia stato sufficientemente esteso in riferimento alla parte del Trattato di Lisbona sulle modalità con cui un paese può lasciare l’Unione Europea la decisione malgrado la richiesta di un incontro urgente del leader laburista barbina contro la richiesta del governo per evitare un dibattito sulla brexit l’attivista verde Greta thunberg arrivata a New York dopo la traversata dell’Atlantico a bordo dello yacht malizia seconda di Pierre Casiraghi e subito attacca il presidente statunitense Trump rifiuta di ascoltare la scienza ha detto la giovane attivista svedese accolta come una star dallada 17 barca a vela dello non parteciperà al 23 settembre a un Summit sul clima organizzato dalle Nazioni Unite è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa