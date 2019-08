Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovatore ascolto della redazione appuntamento con l’informazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il premier uscente Giuseppe Conte l’incarico di formare il nuovo governo Conte accettato con riserva e annunciato che comincerai stessa consultare i gruppi parlamentari Ringraziando quelli che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto dell’esecutivo tornerà entro alcuni giorni a riferire al Colle dopo l’incontro con il capo dello Stato il presidente incaricato ha detto che il suo non sarà un governo contro ma di novità rispetto l’esperienza del passato due i principali obiettivi la legge di bilancio e la necessità di recuperare il tempo perduto in Europa a partire dalle indicazioni del commissario italiano lavoro uguaglianza rispetto delle istituzioni e dei cittadini che rappresentano laicità dello Stato collocazione euro-atlantica dell’Italia InterEnel di valori fondanti indicati d’acconto Voglio un paese in cui tutti paghino le tasse pagando meno aggiunto al momento del coraggio di mio aggiungerò tanta passione ha concluso con te alle 6 di questa mattina la mare Jonio Raggiunto il limite delle acque territoriali A sud di Lampedusa Ieri sera è stato notificato il decreto del Ministro dell’Interno che ci vieta di entrare questa mattina la guardia costiera a Catona Mare Ionio per far salire a bordo due ufficiali della Finanza che ci hanno notificato il decreto lo scrive la o n g Mediterranea Saving humans abbiamo richiesto assistenza per le condizioni di bordo del 99 naufraghi in particolare donne incinte e bambini sulla brexit ha raggiunto oltre un milione di firme La petizione contro la sospensione del parlamento britannico lanciata dopo l’inizio del premier Boris Johnson e approvata da Elisabetta seconda l’istanza chiede che il Parlamento non sia sospeso ho sciolto A meno che è fino a quando il periodo dell’articolo 50 non sia stato estesola parte del Trattato di Lisbona sulle modalità con cui un paese può lasciare l’Unione Europea o l’intenzione del Regno Unito di ritirarsi da lui sia stata annullata Fatemi sta ambientalista Greta thunberg è arrivata a New York dopo la traversata verde dell’Atlantico a bordo dello yacht malizia seconda di Pierre Casiraghi e subito attacca Trump rifiuta di ascoltare la scienza ha detto la giovane attivista svedese è stata accolta come una star dalla folle da 17 barche a vela dell’ONU parteciperà il 23 settembre a un Summit sul clima organizzato dalle Nazioni Unite è tutto della redazione A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa