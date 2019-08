Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio conferito l’incarico alla premier uscente Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo dopo l’incontro questa mattina l’incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale con te accettato con riserva e annunciato che comincerà Quest’oggi a consultare i gruppi parlamentari hai ringraziato quelli che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto dell’esecutivo Movimento 5 Stelle Partito Democratico entro alcuni giorni tornerà al Colle ha detto dopo l’incontro con il capo dello Stato ha riferito che il suo non sarà un governo contro ma di novità rispetto al passato i principali obiettivi sono due la legge di bilancio e la necessità di recuperare il tempo perduto in Europa a partire dal indicazione del commissario italiano lavoro uguaglianzarispetto delle istituzioni e dei cittadini che rappresentano laicità dello Stato collocazione euroatlantica dell’Italia e integrazione nell’Unione Europea i valori fondanti indicati da con te Voglio un paese in cui tutti paghino le tasse pagando meno aggiunto gli ordinativi dell’Industria italiana registrano a giugno un calo congiunturale su base mensile meno 0:09 % e nel complesso nel secondo trimestre meno 0 e 4% lo rileva l’Istat precisando che la pressione tendenziale è la peggiore da luglio del 2016 meno 9 2% agli un fatturato dell’Industria italiana Segna un calo dello 0,5% rispetto al mese precedente e dello 0 8% rispetto a giugno del 2018 male fatturato è ordini dell’Industria dell’auto con meno 6 3% e ordini meno 15 e 9 % La corte suprema sudcoreana ha disposto un nuovo processo per l’erede del Colosso dell’Elettronica SamsungVilla Jong condannato per reati quali corruzione truffa in commissione allo scandalo che ha portato l’impeachment del presidente gang lì in carcere per 5 mesi nel 2017 è stato liberato dopo che il giudizio d’Appello ha derubricato diverse accuse con tanto di sospensione della pena la corte invece ha risposto oggi la revisione della sentenza del febbraio del 2018 le basi per l’inasprimento della condanna è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa