Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico dal capo dello Stato Sergio Mattarella per formare il nuovo governo Conte ha parlato ai giornalisti ha ringraziato i partiti che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto esecutivo di iniziare dal Movimento 5 Stelle Partito Democratico iniziando le consultazioni con i gruppi parla i principali obiettivi dell’esecutivo saranno due la legge di bilancio e la necessità di recuperare il tempo perduto in Europa a partire dalle indicazioni del commissario italiano lavoro uguaglianza rispetto delle istituzioni e dei cittadini laicità dello Stato collocazione euro-atlantica dell’Italia integrazione nell’Unione Europea questi valori fondanti indicati da con te Voglio un paese in cui tutti paghinopagando meno aggiunto il premier incaricato Piazza Affari corre Arriva a segnare più 2% dopo il conferimento dell’incarico al con te lo spread tra Btp e Bund tedeschi arrivato a 160 punti base resta basso a 164 punti il presidente della commissione europea juncker junker invia i suoi più sentiti auguri a Conte di riuscire nel suo compito di formare un governo incarico a Conte è uno sviluppo positivo ora ci si aspetta dall’Italia un governo Pro europeo che non lavori contro l’Europa del commissario europeo uscente al bilancio hechinger l’emittente è dabliu Eur in Africa più di 50 persone tra cui donne incinte bambini sono stati rapiti durante l’attacco martedì sera nel villaggio DVR ma nel nord-ovest della Nigeria riferiscono i media locali Il Blitz ad almeno 100 criminali armati la polizia editrice che rapidi sono 15 ma secondo la testimonianza di alcuni abitanti il bilancio è molto più alto almeno33 persone alcune famiglie hanno già ricevuto una richiesta di riscatto raccontano testimone è tutto per il momento Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa