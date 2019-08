Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in primo piano gli ordinativi dell’Industria italiana registro a giugno un calo congiunturale sia su base mensile meno 0,9 % sia nel secondo trimestre meno 0,42 l’Istat precisando che la pressione tendenziale la peggiore da luglio 2016 meno 9,2 % a giugno il fatturato dell’Industria un calo dello 0,5% rispetto a maggio e dello 0,8% rispetto al giugno 2018 male fatturato è ordini dell’Industria dell’auto con meno 6,3 % e 15,9 % Terracina sta ancora trattando con gli Stati Uniti prossimo round di colloqui sul commercio nel mezzo delle scale Shaun dello scontro il portavoce del ministero del Commercio ganteng akui contatti in corso con le parti che hanno tenuto vive le comunicazioni efficaci Yahoo ha ricordato che la cena è contro l’escalation è aggiunto di sperare che Washington prenotazioni sincere infine Pechino ha inviato gli Stati Uniti una protesta formale per i nuovi dati effettivi da settembre torniamo in Italia dalla cronaca una donna con gravi ustioni su tutto il corpo è priva di sensi È stata soccorsa in periferia Bologna in via Marchionni zona Barca è stata trasferita al centro di Cesena da in coma a ustioni sul 90% del corpo conosciuta l’identità della donna della dinamica dell’aggressione si tratterebbe di una donna adulta ma non anziana dalla pelle chiara che abiti andati bruciati senza scarpe in chiusura andiamo a Venezia il caso fu la Skin che ieri con le decorazioni della presidente di giuria L’Argentina Martella dominato l’apertura della mostra del cinema di Venezia può ritenersi che almeno per quanto riguarda la produzione che pure aveva ipotizzato il ritiro del film accettiamo far sapere la produzione le scuse della presidente della giuria il film di Roman Polanski resta dunque in concorso eranotizia Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

