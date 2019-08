Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 29 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al premier uscente tante l’incarico di formare il nuovo governo Ponte accettato con riserva annunciato che comincerà oggi stesso a consultare i gruppi parlamentari Ringraziando quelli a cominciare dal Movimento 5 Stelle PD che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto dell’ esecutivo dopo l’incontro con il capo dello Stato il presidente incaricato ha detto che il suo non sarà un governo contro ma di novità i due principali obiettivi la legge di bilancio e la necessità di recuperare il tempo perduto in Europa a partire dalle indicazioni commissario italiano lavoro uguaglianza rispetto delle istituzioni e dei cittadini laicità dello Stato collocazione euro-atlantica dell’Italia all’integrazione nell’Unione Europea e valori fondati indicati da Contein cui tutti paghino le tasse pagando meno aggiunto è il momento delle coraggio di mio aggiungerò tanta passione ha concluso vivaio lavori alcuni parlamentari sul programma e Salvini attacca il governo Bruxelles per farmi fuori l’economia la borsa di Milano corre e va in segno positivo dopo che il Presidente della Repubblica ha conferito al ponte l’incarico per formare il nuovo governo lo spread scende resta basso sotto 164 il presidente della commissione Ué junker invia i suoi più sentiti auguri a Conte di riuscire nel suo compito di formare un governo l’incarico conferito è uno sviluppo positivo ora ci aspetta dall’Italia un governo europeo che non lavori contro l’Europa ha detto il commissario uscente al bilancio hotting di essere più di 50 persone tra cui donne incinte e bambini sono stati rapiti durante L’attacco di sera in un villaggio nel nord ovest della Nigeria lo riferiscono i media locali il blister da almeno 100 criminali armati la polizia editrice che da piedi sono 15 ma secondo la testimonianza di alcuni abitanti di lance molto di più50 per alcune famiglie hanno già ricevuto una richiesta di riscatto raccontano testimoni in chiusura non ultima notizia la leader del partito conservatore in Scozia Ruth Davidson si è dimessa la motivazione ufficiale è per problemi familiari ma nel messaggio leader menzione il conflitto che ha vissuto con la brexit oltre un milione di firme per la petizione contro la sospensione del parlamento lanciata dopo l’iniziativa da tremeur Johnson e approvato da Elisabetta seconda è tutto grazie per averci seguito dell’uso torna nella prossima edizione

