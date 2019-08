Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ricevuto l’incarico da Mattarella Contea via subito le consultazioni per il governo nel pomeriggio ha incontrata la camera gruppi parlamentari a cominciare dalle componenti del gruppo misto fino all’Eur Fratelli d’Italia domani toccherà PD Forza Italia leader Movimento 5 Stelle non sarà un governo contro ma di novità detto dopo l’incontro al Quirinale del Rio la divisione delle concessioni pubbliche chiesta dai 5 stelle dal Presidente della CEI Bagnasco li invita ad operare sul lavoro famiglia nella cultura con l’istruzione dei giovani Salvini attacca il governo nasce a Bruxelles per farmi fuori di asteri la leader del partito conservatore in Scozia Davidson si è dimessa la motivazione ufficiale per problemi familiari ma nel messaggio leader menziona il conflitto che ha vissuto sulla brexitun milione di firme per la petizione contro la sospensione del parlamento lanciata dopo l’iniziativa del premier Johnson e ha provato ad Elisabetta seconda vediamo iniziare più di 50 persone tra cui donne incinte I bambini sono stati rapiti durante la con martedì sera in un villaggio nel nordovest del paese lo riferiscono i media locali in Svizzera da almeno 100 criminali armati la polizia editrice che era piedi sono 15 ma secondo la testimonianza di alcuni abitanti il bilancio è molto di meno 53 Ma tu le famiglie hanno già ricevuto la richiesta di riscatto raccontano testimoni L’economia in chiusura nei primi sei mesi dell’anno la variazione metà dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato assunzioni più trasforma in meno cessazioni e positiva per 300 21805 contratti con quindi un incremento del 150,7% rispetto allo stesso periodo del 2018 il dato emerge dall’osservatorio INPS sul precari o prosegue il boom delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato passate da 231000 876a 370/2016 + 60, 4% nei mesi e assunzioni totalinesono state 3 milioni 700 26334 + 800 24286 è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa