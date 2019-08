Ultime Notizie Roma del 29-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella a Conte avviato le consultazioni per il governo nel pomeriggio ha incontrato i gruppi parlamentari a cominciare dalle componenti del gruppo misto film dei Fratelli d’Italia domani toccherà PD Forza Italia leader Movimento 5 Stelle non sarà un governo contro ma di novità ha detto dopo l’incontro al Quirinale Delrio dicesti alla revisione delle concessioni pubbliche a 5 stelle dal Presidente della CEI Bagnasco l’invito ad operare sul lavoro famiglia e cultura con l’istruzione dei giovani Salvini attacca però il governo dice nasce a Bruxelles per farmi fuori l’economia gli ordinativi dell’Industria Italiana 1 giugno un calo congiunturale sia su base mensile meno 0,9% sia nel complesso del secondo trimestre meno 0,4% su rileva l’Istat precisando che la pressione sentenziale la peggiore da lui16 meno 9,2 % a giugno il fatturato dell’Industria Segna un calo dello 0,5% rispetto a maggio e dello 0,8 rispetto a giugno 2018 male fatturato dell’Industria dell’auto con meno 6,3 % in meno 15,9 in chiusura l’ultima notizia le proteste a Hong Kong devono rispettare le leggi della regione amministrativa speciale lo ha detto il portavoce della stampa mensile la guarnigione dell’esercito di liberazione Popolare Forze Armate cinesi alla missione di difendere il territorio di assicurare la pace e la stabilità del portavoce ha anche detto che le recenti esercitazioni ascendente della polizia armata le truppe paramilitari sono state parte di manovre di routine annuale è tutto grazie per averci seguito le news per tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa