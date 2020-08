Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e sabato 29 agosto le scuole italiane rischiano di riaprire il 14 settembre con le cattedre vuote poco personale non docente potrebbero mancare 300.000 professori la ministra Azzolina finisce al centro dello scontro tra PD e Movimento 5 Stelle oggi continua il confronto tecnico sul trasporto pubblico in vista della conferenza unificata di lunedì prossimo aumentano leggermente i contagi da coronavirus in Italia altri 1460 in un giorno il dato più alto da inizio Maggio 9 i nuovi decessi il record di tamponi eseguiti 97065 focolaio non RSA nel nord-ovest di Milano 22 positivi Briatore stamattina sarà dimesso dall’ospedale Milanese San Raffaele avrai isolamento domiciliare un’ondata di maltempo Si abbatterà in queste ore sul nord Italia per estendersi poi al centro da domani la protezione civile ha emesso l’allerta arancione per alto adLombardia Veneto Piemonte Liguria gialla per Valle d’Aosta Trentino Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Toscana clima opposto al sud dove il caldo avrà picchi di 40 gradi almeno migrante morto che la nave finanziato dall’ artista di strada britannico Banksy ha effettuato ieri un’operazione di salvataggio nel Mediterraneo la louise-michel assistito altre 130 persone tra cui molte donne e bambini in l’ONU rinnova la missione unifil fino al 31 agosto 2021 Cambiamo argomento valutazione sul progetto rete unica e confronto sul futuro di Open Fiber controllata da cassa depositi prestiti Enel i contenuti di una villa con ieri tra l’amministratore delegato di cassa depositi e prestiti Palermo il suo omologo nella multinazionale dell’energia starace i ministri Gualtieri Patronelli emersa grande condivisione Palermo e Storace si risentiranno dopo il CDA di Tim e cassa depositi prestiti è morto a 42 anni per un cancro al colon c’ha dov’è che attore statunitense protagonista nel 2018Hunter della Marvel bozeman e non aveva parlato in pubblico della sua malattia diagnosticata di nel 2016 aveva recitato anche in altri tre film della Marvel è morto nella sua abitazione con accanto la moglie la famiglia così il suo ufficio stampa sport oggi sul circuito di Francorchamps le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Belgio male ieri le Ferrari nelle prove libere ciclismo al via oggi da inizia il Tour de France calcio Fonseca rinvia agli allenamenti della Roma con 4 casi di positività al coronavirus nella squadra oggi a Wimbledon campo liverpool-arsenal per il primo trofeo della stagione e noi ci fermiamo qui e auguri di una buona giornata e a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa