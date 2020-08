Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il superticket abolito nessuno lo pagherà più lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook in cui posta un’immagine con una croce sull’impegnativa si tratta di €10 che ti pagano ogni ricetta per prestazioni diagnostiche specialistiche ogni volta che una persona non sicura come dovrebbe per motivi economici scrive speranza siamo dinanzi ad una sconfitta per tutti e una violazione della Costituzione per questa dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre scuola gli istituti italiani rischiano di riaprire il 14 settembre con le cattedre vuote poco personale non docente potrebbero mancare 300.000 professori e la ministra Azzolina finisce al centro dello scontro tra PD e Movimento 5 Stelle oggi continua il confronto tecnico sul trasporto pubblico in vista della conferenza unificata di lunedìMassimo aumentano leggermente i contagi in Italia altri 1462 in un giorno il dato più alto da inizio Maggio 9 i nuovi decessi il record di tamponi eseguiti 97065 l’aglio in una RSA nel nord-ovest di Milano 22 positivi Briatore stato dimesso dall’ospedale Milanese San Raffaele ora andrà in isolamento domiciliare maltempo n’è andata si sta mettendo sul nord Italia con nubifragi e grandinate domani si estenderà il centro trasferiti residenti in una RSA Milanese a causa dello scooter Chi ha vinto di un tetto provocato dalle piogge che si sono abbattute sulla città una decina di ospiti sono stati portati via Sotto la pioggia tra misure di sicurezza covid dalle ambulanze del 118 la protezione civile ha emesso l’allerta arancione per Alto Adige Lombardia Veneto Piemonte Liguria gialla per Valle d’Aosta Trentino Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Toscana clima un posto al sud dove il caldo avrà picchi di 40 gradi un’altra forte ondata di maltempo con bufere di pioggia violente raffiche di vento ha colpito ieri sera ilIn particolare le province di Verona e Padova ultime notizie anche dura migranti almeno un profugo è morto dopo che la nave finanziata dal artista di strada britannico banchi ha effettuato ieri un’operazione di salvataggio nel Mediterraneo la nave assistito altre 130 persone tra cui molte donne e bambini a bordo c’è già un morto e l’organizzazione del suo ultimo tweet ha da poco rinnovato il suo appello ripetiamo si legge nel messaggio la nave riesci a manovrare in sicurezza nessuno viene in nostro aiuto Intanto in Libano lo hanno rinnova la missione unifil fino al 31 agosto 2021 è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

