Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno il superticket abolito nessuno lo pagherà più lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook in cui posta un’immagine con una croce su un impegnativa si tratta di €10 che si pagano su ogni ricetta per prestazioni diagnostiche specialistiche ogni volta che una persona non sicura come dovrebbe per motivi economici scrive speranza siamo dinanzi ad una sconfitta per tutti noi è una violazione della Costituzione per questa dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre la politica queste Elezioni sono fondamentali per la tenuta istituzionale del governo lo ha affermato il leader Italia viva Matteo Renzi nel corso di un evento culturale a Firenze alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre il leader di Italia viva invita ad entrare nella sua forza politica Siete delle PD non volete fare L’accordo con Di Battista Italiaè casa vostra siete in moderati che non volete seguire Salvini Italia viva conclude Renzi è casa vostra e Mario Draghi esordisce al terzo posto nella classifica dei leader più apprezzati dagli italiani secondo un sondaggio per il quotidiano Repubblica l’ex presidente della BCE al centro dell’attenzione dopo l’intervento al meeting di Rimini è Promosso dal 53% degli intervistati davanti a Braghi c’è il governatore del Veneto Luca Zaia con 54% di valutazioni positive erano al 56% giugno e al primo posto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Promosso dal 70% degli italiani a Fronte del 65% di giugno non ci parliamo di scuola il Ministero dell’Istruzione che condanna la narrazione dei rifiuti e dei docenti di svolgere alcune attività addirittura di presentarsi al lavoro scrive il recupero degli apprendimenti ci sarà comincerà dai primi di settembre natoon i casi in presenza in altri per il secondo grado a distanza secondo autonoma scelta delle singole scuole e proseguirà anche durante i prossimi mesi così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico che sonofrutto della gestione del periodo di emergenza sanitaria è vissuto dal paese nessuno al latte e tutto grazie per averci seguito alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa