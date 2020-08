Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia con nubifragi e grandinate domani si estenderà al centro trasferiti i residenti di una RSA Milanese a causa dello scoperchiamento di un tetto provocato dal nubifragio che si è abbattuto sulla città una decina gli ospiti che sono stati portati via Sotto la pioggia tra misure di sicurezza covid dalle ambulanze del 118 la protezione civile ha emesso l’allerta arancione per Alto Adige Lombardia Veneto Piemonte Liguria gialla per d’Aosta Trentino Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana clima opposto al sud dove il caldo avrà picchi di 40 gradi un’altra forte ondata di maltempo con bufere di pioggia e violente raffiche di vento ha colpito il Veneto in particolare le province di Verona e Padova via Alfieri la Russia considera valido risultato delle Fonti statistiche elezioni presidenziali bello tutto dal 9 agosto ufficialmente vinte dal controverso capo di statotempo col 80% dei voti e contro le quali in decine di migliaia di persone hanno protestato nelle scorse settimane denunciando massicci brogli elettorali consideriamo alle elezioni validi ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista primo canale della tv di Stato russa intanto Viktor orban premier ungherese chiudere le frontiere dal primo settembre l’annuncio dopo che Angela Merkel ed Emmanuel Macron avevano ribadito di non volerlo fare nei propri paesi coltivando di un coordinamento europeo nella reazione la nuova impennata del coronavirus chiudere le frontiere sarebbe inutile se non controproducente nelle parole del capo dell’eliseo che pure deve fare i conti con un uomo inaspettato di contagio in Francia o 7000 nelle ultime 24 ore tanto da non escludere più un altro lockdown a livello nazionale come invece aveva fatto fino a qualche giorno fa è tutto grazie per averci seguito informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa