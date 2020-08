Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio lieve calo dei contagi coronavirus in Italia sono 1444 una sola vittima invece dopo le 9 di ieri nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila Secondo i dati del Ministero della Salute era chiamata veloce di docenti la nuova procedura prevista dal decreto scuola che consente a chi è in graduatoria ma non ho ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni di poter presentare le domande in un’altra Regione dove ci sono posti disponibili per tenere a tempo indeterminato lo fa sapere il Ministero dell’Istruzione spiegando che le domande potranno essere presentate fino al 2 settembre Intanto il recupero degli apprendimenti ci sarai comincerà dai primi di settembre a chiarire il mistero che contano la narrazione del rifiuto di docente di svolgere alcune attività o di presentarsi al lavoro intanto sono tutti negativi i tamponi fatti al personale scolastico in Umbria la Regione Puglia ha deciso che le scuole riapriranno il 20settembre dopo le elezioni regionali il superticket abolito nessuno pagherà più lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook in cui posto un’immagine con una croce sul impegnativa si tratta di €10 che i pazienti pagano sogni ricetta per prestazioni diagnostiche specialistiche ogni volta che una persona non sicura come dovrebbe per motivi economici scrive speranza siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e una violazione della Costituzione per questa dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre Un maxi incendio di sterpaglie e provoca la chiusura del grande raccordo anulare di Roma verso l’uscita del Aurelia con conseguente paralisi del traffico nella corsia interna l’incendio provocato una densa nube nera alcune abitazioni sono state evacuate per precauzione grosso incendio anche a Livorno nella zona nord della città il sindaco invita i cittadini a tenere le finestre chiuse per almeno 6 8 ore un’ondata di maltempo si sta abbattendo sul nord Italia con forti temporali e grandinate trasferiti residenti di una RSA Milanese per lo scoperchiamento di un tetto provonubifragio che si è abbattuto sulla città la Protezione Civile hai messo allerta arancione per Alto Adige Lombardia Veneto Piemonte Liguria gialla per Valle d’Aosta Trentino Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Toscana la polizia sospendere la protesta in corso a Berlino contro le misure anti covid e decise dal governo per il mancato rispetto delle regole sul distanziamento la distanza minima non è rispettata Nonostante le ripetute richieste riferiscono le forze dell’ ordine per cui non c’è altra possibilità è quella di sciogliere raduno alla manifestazione promossa dai negazionisti della Fonderia stanno prendendo parte 18000 persone ed è stato autorizzato a dopo una battaglia in tribunale a Guardia Costiera Italia interviene per prestare assistenza la louise-michel la nave finanziato dall’artista banchi che ha soccorso nelle ultime ore 130 migranti la motovedetta hai mercato Le 49 persone ritenute più vulnerabili 32 donne 13 bambini e quattro uomini anche un cadavere verrà portato sulla terraferma l’equipaggio della nave di Banksy aveva Inoltre è inoltrato l’allarme lanciato daiti aveva chiesto l’assistenza della capitaneria intanto si registrano altri 3 sbarchi a Lampedusa Flavio Briatore viene dimesso dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus imprenditore trascorrere la quarantena nella casa milanese di Daniela Santanchè a Corso Vercelli e scherza con i giornalisti non vi avvicinate o vi attacco di tutto E questa era l’ultima notizia buona serata e a punta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa