Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio lieve calo dei contagi da covid 1444 nelle ultime 24 ore 1 sulla vittima dopo le 9 di ieri nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100.000 Protezione Civile regioni Lazio e Sardegna Stanno pensando un po’ ce ne vale per far rientrare dall’isola i turisti positivi al Virus mentre Flavio Briatore lascia il San Raffaele per continuare la quarantena a casa di Daniela Santanchè a Milano e Vittorio Sgarbi Lancia una delle sue provocazioni sindaco di Sutri propone di multare chi esce da casa con la mascherina avvia la chiamata veloce dei docenti la nuova procedura prevista dal decreto scuola che consente a chi è in graduatoria ma non ho ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni per presentare domanda in un’altra Regione dove ci sono posti disponibili per ottenere prima la cattedra a tempo indeterminato le domande potranno essere presentate fino al 2 settembre Intanto cominciano i primi di settembre i corsi di recupero inle scuole e risultano tutti negativi tamponi fatti al personale scolastico in Umbria in Puglia le scuole riapriranno il 24 settembre dopo le elezioni regionali il superticket abolito nessuno lo pagherà più lo sai le ministro della Salute Roberto Speranza si tratta di €10 che i pazienti pagano sogni ricetta per prestazioni diagnostiche specialistiche ogni volta che una persona non sicura come dovrebbe per motivi economici spiega speranza siamo dinanzi a una sconfitta di noi ha una violazione della Costituzione per questo dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre un’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul nord Italia trasferiti residenti di una resta per lo svezzamento di un tetto provocato dal nubifragio che si è abbattuto su Milano la Protezione Civile mette allerta arancione per Alto Adige Lombardia Veneto Piemonte e Liguria gialla per Valle d’Aosta Trentino Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e intanto Maxi rogo di sterpaglie provoca la chiusura del grande raccordo anulare di Roma con conseguente paralisi del traffico evacuate alcune abitazioni grossi incendi anche livorno-olbia nel sassaresevia costerà italiano interviene per prestare assistenza louise-michel la nave finanziata dal artista Bansky che ha soccorso nelle ultime ore 130 migranti la motovedetta italiano in barca 49 persone ritenute più vulnerabili 32 donne 13 bambini e quattro uomini anche un cadavere sarà portato sulla terraferma l’equipaggio della nave aveva inoltrato l’allarme lanciato dai migranti aveva chiesto assistenza banking Chiara ho comprato una nave perché l’autorità europei ignorano deliberatamente le richieste di soccorso dei non europei altri 3 sbarchi a Lampedusa e microchip senza fili È grande quanto la moneta inserito nel cervello di un maiale È questa l’ultima sfida di Alone musica che punta a entrare in un cervello umano entro il 2020 presentando i risultati raggiunti con neuralink società specializzate in intelligenza artificiale che lavora al progetto di collegare direttamente il cervello una macchina che dice che ci saranno sviluppi enormi anche in campo sanitario è morto a 42 anni per un cancro al colon chadwick boseman attore americano protagonista18 di black panther della Marvel non aveva mai parlato in pubblico della sua malattia che gli era stata diagnosticata nel 2016 aveva recitato anche in altri tre film della Marvel è morto a casa con accanto moglie e famiglia spiega il suo ufficio stampa disastro Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio le due rosse sono fuori dalla corsa per la Pole eliminate nella Q2 Charles Leclerc ha chiuso con il tredicesimo tempo quattordicesimo Sebastian che aveva fatto registrare il peggior tempo già nella terza sessione di prove libere tour al via da Nizza con la paura dei contagi a Christoph la prima tappa e ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa