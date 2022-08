Ultime Notizie Roma del 29-08-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 29 agosto Buongiorno da Francesco Vitale emergenza energetica il centro della campagna elettorale Salvini propone un armistizio sul tema luce e gas vediamoci anche oggi ribatte Calenda il governo intanto fa partire una ricognizione per il reperimento dei fondi per nuovi aiuti a famiglie e imprese e altre emergenze pure dei migranti con la meloni che dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa torna a chiedere il blocco navale l’Unione Europea Vuole inviare un nuovo segnale di condanna alla Russia per l’invasione dell’Ucraina la pensione dell’ accordo sui visti con Mosca da discutere al consiglio dei ministri degli esteri domani a Praga come va oggi Svezia dalla premier Anderson L’Aia monitora Intanto le condizioni della centrale nucleare di Zack e conferma i bombardamenti dei giorni scorsi nell’area dell’impianto allerta gialla per maltempo oggi in otto regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Lazio Marche Molise Piemonte Puglia e UmbriaFossano in provincia di Cuneo funerali di Alberto Balocco ucciso da un fulmine sulle montagne torinesi resta in gravi condizioni il 28enne di Tivoli fulminato sul Gran Sasso prosegue oggi il concistoro di Papa Francesco che stamani riunirà i cardinali sulla riforma della curia di ieri la visita del pontefice a L’Aquila per la Perdonanza celestiniana aperto la porta Santa della Basilica di Collemaggio e abbracciarti del 20 terremoto più 13 anni dal Sisma Poi il saluto ai detenuti l’appello troppe vittime nelle carceri i maneskin hanno fatto la storia degli MTV Video Music Awards 2022 diventato la Band Italiana a vincere un premio per il miglior video alternativo con la canzone I wanna be your slave i quattro ragazzi sono in Corso anche per la categoria miglior artista e gruppo dell’anno oltre a salire sul palco della manifestazione col brano supermodel Sport negli ultimi mesi della terza giornata della Serie A di calcio in Napoli si ferma sullo 0-0 in casa della Fiorentina mentre l’Atalanta vince 1-0 sul campo delVerona Salernitana Sampdoria finisce 40 Lecce Empoli 11 per la Formula 1 Doppietta Red Bull è il GP del Belgio con la Ferrari di Perth mondiali di volley stasera Italia Turchia europei di pallanuoto oggi Italia Slovacchia ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa