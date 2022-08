Ultime Notizie Roma del 29-08-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura la missione degli ispettori dell’agenzia internazionale per l’energia atomica l’impianto nucleare di zaporizhia nel sud dell’Ucraina è necessaria ha detto il portavoce del Cremlino per stoffe nella quotidiana conferenza stampa non è indiscusso nella creazione di un’area smilitarizzata intorno alla centrale ha sottolineato ancora per sport secondo il portavoce tutte le parti devono fare pressione sul Ucraina affinché riduca La tensione Melita dall’impianto che sta mettendo in pericolo l’Europa intera da parte sua il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna ha sottolineato che il direttore generale della RAI a Raffaele grossi intende mantenere diversi esperti Presso la centrale una volta che la in corso si sarà conclusa la politica caro bollette tutti i partiti invocano Mario Draghi per un intervento shock manda a Palazzo Chigi si tira il freno prima di un nuovo decreto bisognerài numeri del bilancio riflettori su cosa succederà oggi sui mercati olandesi dove si decide quotidianamente il prezzo del gas ad Amsterdam che le quotazioni dovessero continuare a salire lo stato di emergenza potrebbe esplodere dal la Russia fermerà per alcuni giorni il nord stream 1 la più importante infrastruttura di trasporto di gas in Europa l’ex presidente russo mezzo ed annuncia che entro la fine dell’anno i prezzi li eviteranno gli al 500 fino a €5000 per 1000 metri cubi di combustibile fossile i contanti telefonici per premere leader dei partiti sono intensificati per stringere il esecutivo a varare un pacchetto straordinario di misure per contrastare il caro energia il leader della Lega Salvini propone un armistizio senza bisogno di fermare la campagna elettorale Come chiede Calenda vediamoci subito per trovare una soluzione da proporre a draghi sia Berlusconi e meloni Sono d’accordo sulla stessa scia anche la pattuglia di governatori leghisti che chiedono interventi mentre il segretario del PD Enrico Letta anticipa il sostegno alle iniziative che assumerà il governo del MoVimento 5 Stelle arriva il via libera ad un confrontosul caro bollette mentre Calenda fa notare che Salvini dopo 4 giorni di insulti è arrivata alle stesse conclusioni pagina che ora vai da pochi giorni dal rientro a scuola arrivano le nuove regole su mascherine e Tamponi e Dad per anno 2022/2023 alla riapertura settembre non sarà previsto l’obbligo di mascherine successivamente vedremo in base all’evoluzione della situazione epidemiologica fermato il ministro della Salute Roberto Speranza giù prendo questo non vuol dire che non possa essere usato il mancato obbligo non comporta che passi il messaggio che la mascherina sia inutile autunno-inverno sono notoriamente i mesi più difficili sul fronte della pandemia ha fermato ancora il ministro ma capisco che i vaccini che la scienza ci ha dato sono assolutamente efficaci Al momento le persone risultate positive al test sono sottoposti alla misura dell’isolamento per il rientro in classe È necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento e come ti dà la permanenza scuola di bambini con sintomi respiratori di lieve entità è in buone condizioni generali che non presentano però febbre era l’ultimail momento Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa